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Turunçgil zararlısına karşı yararlı böcek salınımı yapıldı - Son Dakika

Turunçgil zararlısına karşı yararlı böcek salınımı yapıldı

23.06.2021 11:16
Turunçgil zararlısına karşı yararlı böcek salınımı yapıldı, System.String[]

Manavgat'ta turunçgil zararlılarıyla mücadele kapsamında narenciye bahçesinde yararlı böcek salınımı yapıldı.

Manavgat'ta turunçgil zararlılarıyla mücadele kapsamında narenciye bahçesinde yararlı böcek salınımı yapıldı. Ürünlerin organik ve doğal üretilmesi için turunçgil zararlısı unlubitine karşı Cryptolaemus motrouzieri isimli avcı böceği ve Leptomastix dactiilopii isimli parazitoid salındı.

Böcek salınımına 2017 yılında başladıklarını belirten Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, "vatandaşlarımıza elimizden geldiğince ilaçsız kimyasalsız meyve yedirmeye çalışıyoruz" dedi.Biyolojik mücadelenin Türkiye açısından önemli bir uygulama olduğunu ifade eden BATEM Müdürü Ünlü ise Tarım bakanlığının biyolojik mücadeleye yüzde 50 hibe desteği verdiğini söyledi.

Vatandaşların sağlıklı tarım ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla çiftçiler organik ve doğal ürünlerin üretilmesi ve bunların halka sağlıklı bir şekilde ulaşmasına özen gösteriyor. Manavgat'ta turunçgil zararlılarıyla mücadele kapsamında Manavgat Kaymakamı Dr. Mustafa Yiğit, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü (BATEM) Müdürü Dr. Abdullah Ünlü, Manavgat İlçe Tarım ve Orman Müdürü vekili Ali Asar ve Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin'in katılımı ile Mustafa Cansıza ait Kalemler Mahallesinde bulunan narenciye bahçesinde yararlı böcek salınımı yapıldı.

2017 yılından bu yana Manavgat'ta bulunan narenciye bahçelerinde biyolojik mücadele uyguladıklarını belirten Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin, "Böcek salınımına devam ediyoruz. Bahçelerde güzel randıman aldık. Narenciyede unlubite karşı faydalı böcekleri salıyoruz. Çiftçilerimiz vatandaşlarımıza ilaçsız kimyasal olmadan meyve yedirmeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Sağ olsunlar BATEM müdürümüz Abdullah Ünlü Bey destek oluyor, Antalya İl Tarım ve Orman Müdürümüz Gökhan Karaca ile İlçe Tarım ve Orman Müdürümüzle ve personelleri ile hep beraber üreticiye yardımcı olmaya çalışıyoruz" .

Yüzde 50 hibe desteği var

Biyolojik mücadelenin Türkiye açısından önemli bir uygulama olduğunu ifade eden BATEM Müdürü Dr. Abdullah Ünlü ise ilk defa 1960'lı yıllarda yurt dışından getirilen 2 faydalı böceğin üretildiğini ifade ederek, "Böceklerimizden biri predatör, diğeri ise parazidatör. Tabi en iyi verimi alabilmek için bunların her yıl salınması gerekmekte. Tarım bakanlığı biyolojik mücadeleye yüzde 50 hibe desteği vardır" dedi. - ANTALYA

Turunçgil zararlısına karşı yararlı böcek salınımı yapıldı
Turunçgil zararlısına karşı yararlı böcek salınımı yapıldı
Turunçgil zararlısına karşı yararlı böcek salınımı yapıldı
Turunçgil zararlısına karşı yararlı böcek salınımı yapıldı
Turunçgil zararlısına karşı yararlı böcek salınımı yapıldı

Ziraat Odası, Narenciye, Manavgat, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turunçgil zararlısına karşı yararlı böcek salınımı yapıldı - Son Dakika Ekonomi


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