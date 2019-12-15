Turunçgilde yeni çeşitlerle verim de ihracat da artıyor - Son Dakika
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Turunçgilde yeni çeşitlerle verim de ihracat da artıyor

6 saat önce

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, Çukurova kentlerindeki narenciye üreticilerinin rekolteyi arttırmak ve hasat süresini farklı aylara yaymak için farklı cins narenciye çeşitlerine yöneldiğini söyledi.

Turunçgilde yeni çeşitlerle verim de ihracat da artıyor, System.String[]

Seyhan Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Cahit İncefikir, Çukurova kentlerindeki narenciye üreticilerinin rekolteyi arttırmak ve hasat süresini farklı aylara yaymak için farklı cins narenciye çeşitlerine yöneldiğini söyledi.


İncefikir, yaptığı açıklamada, Adana'da 2018'de 480 bin dekar alanda 1 milyon 400 bin ton turunçgil verimi elde edildiğini belirterek, bunun önümüzdeki yıllarda yeni cins narenciye ürünleri ile artacağına dikkat çekti. İncefikir, "Turunçgil endüstrisi gelişmiş ülkelerde, turunçgil çeşit ıslahına yönelik çalışmalar uzun yıllardan beri sürdürülmektedir. Ancak yurt dışından getirilen çeşitlere royalite ödenme zorunluluğu olduğu gibi, çeşitlerde adaptasyon sorunları da çıkmakta; ayrıca adaptasyon çalışmaları devam ederken bazen daha yeni çeşitlerin bulunması nedeniyle söz konusu çeşitler değerini kaybedebilmektedir. Bu nedenle kendi çeşitlerimizi geliştirmek zorunluluğumuz vardır. Bu anlamda Turunçgil Araştırma Enstitüsü kurulması ve ARGE çalışmalarının desteklenmesi önem arz etmektedir" diye konuştu.


Yeni ürünlerle pazarlama sorunu kısmen aşıldı


Üreticinin yeniliğe çok açık olduğunu, bu yüzden yeni cins narenciyeye yönelmeye başladığını belirten İncefikir şunları kaydetti:


"Adana çiftçisi dünyadaki tarımsal gelişmeleri takip ediyor. Yeni çeşitler arıyor ve ithal edip getiriyor. Bölgede son yıllarda tesis edilen yeni narenciye bahçelerinin tamamı yeni çeşitlerden oluşuyor. Eski çeşit artık bitti. Üretici yeni çeşitlerle Avrupa pazarına rahat girebiliyor. İyi fiyatlarla ürün satılabiliyor. Yeni ürünlerle pazarlama sorunu kısmen aşılmış durumda diyebiliriz. Adana narenciyesinde en büyük sorunlardan biri hasadın belli bir dönem de yoğunlaşmasıydı. Ancak yeni cins narenciyede hasat farklı aylara yayılabiliyor. Üretici arz fazlasından dolayı fiyat düşüklüğü ile uğraşmayacak." - ADANA

Seyhan, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 11:14 Kaynak: İHA
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