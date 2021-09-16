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Turunçgilde yeni sezon mandalina ihracatı 28 Eylül'de başlıyor - Son Dakika

Turunçgilde yeni sezon mandalina ihracatı 28 Eylül'de başlıyor

16.09.2021 12:49
Turunçgilde yeni sezon mandalina ihracatı 28 Eylül'de başlıyor, System.String[]

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, yeni sezon mandalina ihracatına 28 Eylül'de başlanacağını bildirdi.

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, yeni sezon mandalina ihracatına 28 Eylül'de başlanacağını bildirdi.

Kaçmaz, yazılı açıklamasında, turunçgilde yeni ihracat sezonunun 20 Ağustos'ta mayer cinsi limonla başladığını hatırlattı.

Sezondan beklentilerinin yüksek olduğunu belirten Kaçmaz, turunçgil ürünlerinden mandalinanın kesimine 22 Eylül'de başlanacağını aktardı.

Üreticilere hasat sezonunda başarı dileyen Kaçmaz, "Turunçgil kesim ve ihraç komisyonunun bölgemizde yaptığı incelemeler sonucu mandalina (okitsu ve miho-wase) çeşitlerinin gerekli olgunluğa eriştiği tespit edildi. Bu ürünün 22 Eylül'de kesimine, 28 Eylül'de de ihracatına izin verilmiştir. İyi bir sezon geçireceğimizi ümit ediyor, üreticilerimiz ve ihracatçılarımızın güzel bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kemal Kaçmaz, İhracat, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Turunçgilde yeni sezon mandalina ihracatı 28 Eylül'de başlıyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Turunçgilde yeni sezon mandalina ihracatı 28 Eylül'de başlıyor - Son Dakika
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