Son Dakika Haberleri: Turunçgillerde En Çok Mandalina İhracat Edildi

Turunçgillerde En Çok Mandalina İhracat Edildi

48 dakika önce

Ulusal Turunçgil Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaçmaz, geçen yıl turunçgil ürünlerinde 2 milyon 22 bin 87 tonluk ihracat karşılığında 893 milyon dolar döviz girdisi sağlandığını, en çok ihracatı yapılan ürünün mandalina olduğunu bildirdi.

Turunçgillerde En Çok Mandalina İhracat Edildi, System.String[]
Ulusal Turunçgil Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Kaçmaz, geçen yıl turunçgil ürünlerinde 2 milyon 22 bin 87 tonluk ihracat karşılığında 893 milyon dolar döviz girdisi sağlandığını, en çok ihracatı yapılan ürünün mandalina olduğunu bildirdi.

Kaçmaz, yaptığı yazılı açıklamada, 2018 yılı turunçgil ihracatı rakamlarını değerlendirdi.

Turunçgilde 2 milyon 22 bin 87 tonluk ihracat karşılığında 893 milyon dolar elde edildiğini aktaran Kaçmaz, "Geçen yıl 194 bin 660 ton greyfurt, 634 bin 897 ton limon, 448 bin 59 ton portakal ve 744 bin 418 ton mandalina ihracatı yapıldı." ifadelerini kullandı.

Kaçmaz, geçen yıl bir önceki yıla oranla ihracatta miktarda ortalama yüzde 21'lik artış yaşandığını aktardı.

İhracat yapılan ilk 5 ülke arasında Rusya Federasyonu'nun 584 bin tonla ilk sırada yer aldığını bildiren Kaçmaz, şunları kaydetti:

"Bu ülkeyi Irak, Ukrayna, Romanya takip etti. En çok ihracat artışı görülen ülkeler arasında ise yüzde 140 ile Macaristan ilk sırada yer almış, bu ülkeyi sırasıyla yüzde 76 ile Bulgaristan, yüzde 71 ile Polonya, yüzde 67 ile İtalya ve yüzde 66 ile Çekya takip etmiştir. AB ülkelerine yapılan turunçgil ihracatındaki artış sektörde memnuniyetle karşılanmıştır. Bu tablo turunçgil üretici ve ihracatçısının dünya standartlarında üretim yaptığının en somut göstergesidir."

Kaçmaz, turunçgil sektörünün ekonomiye net döviz girdisi sağladığını, yarattığı istihdamla sosyal hayata pozitif yönde katkısı olduğunu belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:45 Kaynak: AA

Kemal Kaçmaz, İhracat, Ekonomi
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