Son Dakika Haberleri: Turunçgillerde İhracat Şampiyonu Greyfurt Oldu

Turunçgillerde İhracat Şampiyonu Greyfurt Oldu

2 saat önce

Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, 2018 yılında 2 milyon ton turunçgil ihracatı karşılığında 893 milyon 615 bin dolar döviz girdiği sağlandığını belirterek, bir önceki yıla göre miktarda ortalama yüzde 21 artış gösteren turunçgillerde yüzde 48 artış ile greyfurtun ilk sırada...

Turunçgillerde İhracat Şampiyonu Greyfurt Oldu, System.String[]
Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanı Kemal Kaçmaz, 2018 yılında 2 milyon ton turunçgil ihracatı karşılığında 893 milyon 615 bin dolar döviz girdiği sağlandığını belirterek, bir önceki yıla göre miktarda ortalama yüzde 21 artış gösteren turunçgillerde yüzde 48 artış ile greyfurtun ilk sırada yer aldığını söyledi.

Kaçmaz, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 194 bin 660 ton ihracat gerçekleşen greyfurtu yüzde 34 artış ile limon, yüzde 20 ile portakal ve yüzde 7 ile mandarinin takip ettiğini ifade ederek, "Turunçgil ihracatı yapılan ilk 5 ülke arasında Rusya Federasyonu 584 bin ton ile ilk sırada yer almış, bu ülkeyi Irak, Ukrayna ve Romanya takip etmiştir. En çok ihracat artışı görülen ülkeler arasında ise yüzde 140 ile Macaristan ilk sırada yer almış, bu ülkeyi sırası ile yüzde 76 ile Bulgaristan, yüzde 71 ile Polonya, yüzde 67 ile İtalya ve yüzde 66 ile Çek Cumhuriyeti takip etmiştir. AB ülkelerine yapılan turunçgil ihracatı dahil artış sektörde memnuniyet ile karşılanmıştır. Bu tablo turunçgil üretici ve ihracatçısının dünya standartlarında üretim yaptığının en somut göstergesidir" dedi.

"Sektörümüz devlet desteğine en çok ihtiyacı olan sektördür"

2018-2019 sezonunda turunçgillerin ihracatının 20 Ağustos - 31 Aralık 2018 tarihleri arasında yüzde 9 artış ile 1 milyon 150 bin olarak gerçekleştiği bilgisin veren Kaçmaz, "Aşırı kış şartları ve döviz kurlarındaki dengesizliğe rağmen ihracatta yüzde 9 artışın gerçekleşmesi büyük bir başarıdır. Ekonomiye net döviz girdisi sağlayan, oluşturduğu istihdam ile sosyal hayata pozitif yönde önemli katkılar sağlayan sektörümüz, diğer sektöre göre devlet desteğine en çok ihtiyacı olan sektördür. Milli tarım politikası çerçevesinde üretim havzaları ve ürün deseni belirlenirken turunçgiller için özel bir çalışma yapılması, üretim planlamasının sağlıklı bir şekilde yapılmasına ve 2020 yılında dünya turunçgil sektörüne 14. Uluslararası Turunçgil Kongresine ev sahipliği yapacak olan ülkemiz turunçgil sektörünün ihracatının artmasına büyük katkılar sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:22 Kaynak: İHA

Ekonomi
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