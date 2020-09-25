Turunçgillerde sıcak hava zararının TARSİM kapsamına alınmasına yönelik çalışmalar tamamlandı - Son Dakika

Turunçgillerde sıcak hava zararının TARSİM kapsamına alınmasına yönelik çalışmalar tamamlandı

Turunçgillerde sıcak hava zararının TARSİM kapsamına alınmasına yönelik çalışmalar tamamlandı.

Turunçgillerde sıcak hava zararının TARSİM kapsamına alınmasına yönelik çalışmalar tamamlandı, System.String[]

Turunçgillerde sıcak hava zararının TARSİM kapsamına alınmasına yönelik çalışmalar tamamlandı.

Akdeniz ve Ege Bölgelerinin sahil şeridindeki turunçgil üretiminin yapıldığı hemen hemen tüm alanlarda Mayıs ayı boyunca etkili olan sıcak hava nedeniyle meyvelerde kuruma ve dökülmeler meydana gelmişti. Söz konusu gelişmeleri takiben, sıcak hava zararının tarım sigortası kapsamına alınmasına ilişkin olarak, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü'nden Prof. Dr. Turgut Yeşiloğlu'nun teknik koordinatörlüğünde, Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Ertuğrul Turgutoğlu, Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nden Dr. Güçer Kafa ile Tarım ve Orman Bakanlığı ve TARSİM yetkililerinden oluşan proje ekibi kurulmuş; 8 Haziran tarihinde ise Adana'da başlangıç toplantısı gerçekleştirilmişti.

Geçtiğimiz günlerde sonuçlanan proje ile ilgili olarak 17 Eylül tarihinde Adana'da gerçekleştirilen toplantıya, Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı ve Tarım Sigortaları Havuzu Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Engürülü, Tarım Sigortaları ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir, TARSİM Yönetim Kurulu Üyesi ve Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi Genel Müdürü Serpil Günal ve Genel Müdür Yardımcısı Tufan Özel ile proje ekibinde yer alan yetkililer katıldı.

Toplantıda, elde edilen sonuçlar, meteorolojik veriler ışığında, teknik ve aktüeryal açıdan değerlendirilerek, katılımcılarla paylaşıldı. - İSTANBUL

Turunçgillerde sıcak hava zararının TARSİM kapsamına alınmasına yönelik çalışmalar tamamlandı
Turunçgillerde sıcak hava zararının TARSİM kapsamına alınmasına yönelik çalışmalar tamamlandı
Turunçgillerde sıcak hava zararının TARSİM kapsamına alınmasına yönelik çalışmalar tamamlandı
Turunçgillerde sıcak hava zararının TARSİM kapsamına alınmasına yönelik çalışmalar tamamlandı

Tarım Sigortaları Havuzu, Akdeniz, Bahçe, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 17:16 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Turunçgillerde sıcak hava zararının TARSİM kapsamına alınmasına yönelik çalışmalar tamamlandı - Son Dakika Ekonomi

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