'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri taştı, bölge su altında kaldı - Son Dakika

'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri taştı, bölge su altında kaldı

03.02.2021 18:44

Edirne'de aşırı yağışlar ve karların erimesiyle 'turuncu alarm' verilen Ergene Nehri, Uzunköprü ilçesinde taşarak, tarım alanlarını sular altında bıraktı.

Bölgede 91 yılın en kurak dönemini yaşayan Trakya'da son günlerde etkili olan yağmur ve kar yağışlarının ardından, Edirne'deki Ergene ve Meriç nehirlerinin su seviyelerini arttırdı. Meriç Nehri'nin debisi son iki günde İpsala'da 729 metreküp/saniyeden 1169 saniye/metreküpe yükselirken, nehir için sarı alarm uyarısında bulunuldu. Tunca Nehri'nin debisi ise son iki günde düşüşe geçti ve sarı alarm kaldırıldı.

ERGENE TAŞTI

Yağış, kirliliği ile gündemde olan Ergene Nehri'nin su seviyesini de iki gün içinde 170 metreküp/saniyeden 389 metreküp/saniyeye yükseltti. DSİ Edirne 11 Bölge Müdürlüğü'nün 'turuncu alarm' verdiği Ergene Nehri, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde taşarak, bölgedeki ekili tarım arazilerini sular altında bıraktı.

ÇİFTÇİLER MEMNUN

Uzunköprü'de çiftçilik yapan Bedri Gürsoy, Ergene Nehri'nin taşmasıyla arazilerinin sular altında kaldığını belirterek, "Sular altında kalması aslında problem değil bizim için çünkü mil bırakıyor. Toprak yenileniyor bir taraftan. Zaten Ergene Havzası'nın da özelliği budur. Taşkın olduğu zaman mil bırakır ve bir dahaki seneye toprak kendini yeniler. Kirlilik tabii ki var. Devletimiz önlem almaya çalışıyor ama zaman alıyor. İnşallah bu sene daha iyi olur. Geçen sene kuraklıktan dolayı biraz etkilendik. Bazı bölgeler daha fazla etkilendi. Biz bölgemizi Çakmak Barajı'ndan aldığımız sudan suladığımız için daha iyiydi ve kaliteli ürün çıktı. Bu sene barajlar dolu, daha temiz. Daha güzel ürünler olacak herhalde. Verim olarak çeltiği yukarı taşımamız lazım. Kaldı ki su temiz olduğu zaman verim yükseliyor. Dekar başı verimimiz ortalama 600 kilogramda 1 tona kadar çıkıyor" dedi.

"BEREKET GELDİ"

Uzunköprü Çakmak Barajı Sulama Kooperatifi Başkanı Ünal Çelebi, sular altında kalan arazinin çeltik ekimi yapılan bölge olduğunu ifade ederek, "Bereket geldi. Şu anda arazimizde kış olduğu için çeltik mevsimi olmadığı için çoğunluğu boş. Buğday arazimizde az ekiliş var. Bereket geldi sonuçta, barajlarımız dolmak üzere. Bölgemizde barajlarda doluluk oranlar yüzde 60 seviyelerine geldi. İnşallah bundan sonra derin deşarj projesi mayıs-haziran ayında devreye girer. O zaman net olarak konuşabiliriz kirlilikle ilgili. Bu yağmur suyu toprağı yıkadı, Meriç'e su bıraktı, gübre bıraktı. Parayla pulla yapamayacağımız işi Allah verdi" dedi.

Uzunköprü Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Toygar, ovalarına bereket geldiğini belirterek, "Ovamıza bereket geldi. Şu anda tam nehrin aktığı yerdeyiz. Yatağından çıktı ve topraklarımız yıkanıyor. Bu sel felaketini can kaybı olmadan kazasız, belasız atlattık sayılır. Şu anda yatağında akıyor nehir. Üreticilerimiz için topraklar yıkanıyor. Ekili alanlarımız, su basan alanlarımız çeltik arazisi. Şu an çeltik ekimi mevcut değil. Bazı üreticilerimizin buğdayları var. Onlar zarar görecek sanırım. Onlara da devletimizin desteğiyle telafi edileceğini düşünüyoruz. Üreticilerimiz için inşallah bereketli bir yıl olur. Havzamızda şu anda mevcut ekilecek 12 bin dönüm civarında arazi hesaplıyoruz. Mayıs ayının ilk haftasında başlayacak. Yeraltı sularını da kullanıp üretim yapacak arkadaşlarımız için de bu büyük bir veli nimet oldu. Son 2 - 3 yıldan beri bunu bekliyorduk. Özellikle yeraltı sularında da bu şekilde telafi edileceğini düşünüyoruz" dedi.

'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri taştı, bölge su altında kaldı
'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri taştı, bölge su altında kaldı
'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri taştı, bölge su altında kaldı
'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri taştı, bölge su altında kaldı
'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri taştı, bölge su altında kaldı
'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri taştı, bölge su altında kaldı
'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri taştı, bölge su altında kaldı
'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri taştı, bölge su altında kaldı
'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri taştı, bölge su altında kaldı
'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri taştı, bölge su altında kaldı
'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri taştı, bölge su altında kaldı

Uzunköprü, Edirne, Çelebi, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri taştı, bölge su altında kaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rakip takım oyuncularına cinsel organını gösteren Brezilyalı futbolcuya 8 maç ceza verildi Son Dakika! Merkez Bankası, faiz konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ters düştü: Uzun süre indirim yok Rüzgar Çetin, katıldığı doğum gününde davetinde hakkındaki "Partiye katıldı" haberlerini yalanladı Altın fiyatları tepetaklak! Son 2 ayın en kötü haftasını geçirdi Sosyal medyayı ikiye bölen fotoğraf: Rektör koltuğunu AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'a bıraktı Hüner Coşkuner'in zamansız ölümü sanat dünyasını yasa boğdu Kas spazmı geçiren Aleyna Tilki, yürümekte güçlük çekti Süleyman Soylu'nun "15 Temmuz'un arkasında Amerika var" sözlerine ABD'den yanıt: Bütünüyle yanlış
Erdoğan ve Bahçeli yeni anayasa için iki konuda fikir birliğine vardı: Cumhurbaşkanlığı sistemi ve anayasanın ilk dört maddesi Erdoğan ve Bahçeli yeni anayasa için iki konuda fikir birliğine vardı: Cumhurbaşkanlığı sistemi ve anayasanın ilk dört maddesi         
11:00
Ayrılığı kabullenemeyen adam, eski sevgilisini yirmi kez bıçaklayarak öldürdü Ayrılığı kabullenemeyen adam, eski sevgilisini yirmi kez bıçaklayarak öldürdü         
10:38
Tren vagonlarının üzerinde oyun oynayan çocuk akıma kapılıp can verdi! Dehşet anları kamerada Tren vagonlarının üzerinde oyun oynayan çocuk akıma kapılıp can verdi! Dehşet anları kamerada         
10:01
Dünyada ilk kez sadece Türkiye'de üretilecek! ASC zerrecik aşısı koronavirüsle mücadelede çığır açacak Dünyada ilk kez sadece Türkiye'de üretilecek! ASC zerrecik aşısı koronavirüsle mücadelede çığır açacak         
09:49
Fahiş fiyatta ceza yolu açıldı: Süre 7 güne düşürüldü, savunma yapılmaması para cezasına engel teşkil etmeyecek Fahiş fiyatta ceza yolu açıldı: Süre 7 güne düşürüldü, savunma yapılmaması para cezasına engel teşkil etmeyecek         
09:11
Moderna'nın koronavirüs aşısını yaptıran 14 kişinin kolunda 1 hafta içinde ağrılı kırmızı şişlikler oluştu Moderna'nın koronavirüs aşısını yaptıran 14 kişinin kolunda 1 hafta içinde ağrılı kırmızı şişlikler oluştu         
08:31
Meteoroloji il il uyardı: Kar kalınlığı 20-50 santimetreyi bulacak Meteoroloji il il uyardı: Kar kalınlığı 20-50 santimetreyi bulacak         
07:46
Polis ekipleri hareketlerinden şüphelendi! Ceviz sattığı kamyonete gizlediği 500 gram uyuşturucu ele geçirildi Polis ekipleri hareketlerinden şüphelendi! Ceviz sattığı kamyonete gizlediği 500 gram uyuşturucu ele geçirildi         
05:43
Can Yaman, İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile yaşadığı aşkı ilk kez belgeledi Can Yaman, İtalyan sevgilisi Diletta Leotta ile yaşadığı aşkı ilk kez belgeledi         
21:40
Merve Boluğur ile Enes Batur'un sohbeti olay oldu: İlk gün eve gelen erkek film izlemez, cinsellik ister Merve Boluğur ile Enes Batur'un sohbeti olay oldu: İlk gün eve gelen erkek film izlemez, cinsellik ister         
21:08
Didem Soydan, Bartu Küçükçağlayan'la olan mesajlarını ifşa etti Didem Soydan, Bartu Küçükçağlayan'la olan mesajlarını ifşa etti         
20:26
Songül Karlı'nın süper mini elbiseli pozuna beğeni yağdı Songül Karlı'nın süper mini elbiseli pozuna beğeni yağdı         
18:07
Dünya bu genci konuşuyor! İki kez koronaya yakalandı ama salgından haberi yok Dünya bu genci konuşuyor! İki kez koronaya yakalandı ama salgından haberi yok         
17:07
Göğüsleri alay konusu olan genç kadın, ameliyat parası için kampanya başlattı Göğüsleri alay konusu olan genç kadın, ameliyat parası için kampanya başlattı         
16:04
Fiyatları şişirenler kara kara düşünüyor! İkinci el araç piyasası durma noktasına geldi Fiyatları şişirenler kara kara düşünüyor! İkinci el araç piyasası durma noktasına geldi         
14:23
Fuhuş yapmasını engelleyen polislere Fuhuş yapmasını engelleyen polislere "taciz" iftirası atan kadın, vicdan azabı çekince şikayetini geri aldı         
11:03
Kafkasya'nın özgürlük savaşçısı Şeyh Şamil, 150 yıl önce bugün vefat etti Kafkasya'nın özgürlük savaşçısı Şeyh Şamil, 150 yıl önce bugün vefat etti         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2021 11:21:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri taştı, bölge su altında kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei