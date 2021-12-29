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'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri, Uzunköprü'de taştı - Son Dakika

'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri, Uzunköprü'de taştı

29.12.2021 12:37
'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri, Uzunköprü'de taştı

TRAKYA'da etkili olan sağanak, Edirne ve Kırklareli'de taşkınlara neden oldu.

TRAKYA'da etkili olan sağanak, Edirne ve Kırklareli'de taşkınlara neden oldu. Devlet Su İşleri (DSİ) 11'inci Bölge Müdürlüğü, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yükselen Ergene Nehri için 'turuncu alarm' verdi. Son 24 saatte debisi 7,5 kat artan Ergene, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yatağından taşarken, çevredeki tarım alanları da sular altında kaldı.

Trakya'yı dünden itibaren etkisi altına alan sağanak, Edirne ve Kırklareli'nin ilçelerinde taşkınlara yol açtı, ev ve iş yerlerini su bastı, dereler taştı. Kırklareli'nin Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde evlerinde mahsur kalanar, ekipler tarafından askeri araçlar ve kepçeler ile kurtarıldı. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde de sel meydana geldi. Gece Kırkkavak Deresi'nin taşması sonucu su baskınları yaşandı. Sağanak nedeniyle kirliliğiyle gündemde olan Ergene Nehri için DSİ, geçtiği Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi kesiminde 'turuncu alarm' verdi. Son 24 saatte debisi 7,5 kat artan Ergene'nin Lüleburgaz kesimde su seviyesi, 49 metreküp/saniyeden 240 metreküp saniyeye, Uzunköprü'de ise 17 metreküp/saniyeden 128 metreküp/saniyeye yükseldi.

Debisi yükselen Ergene Nehri, Uzunköprü ilçesinin bazı kesiminde yatağından çıkarak taşarken, çevresindeki tarım alanları da sular altında kaldı. İlçe ile aynı adı taşıyan tarihi Uzunköprü'nün restorasyona alınması nedeniyle Meriç ile Uzunköprü arasında açılan yeni kara yolu da sular altında kalarak, ulaşıma kapandı. Her iki ilçe arasındaki ulaşım, çevre yolundan sağlanmaya başlandı. Ayrıca dün taşan Kırkkavak Deresi'nde de su seviyesi düşmeye başladı.YOLLAR ONARILIYOR Edirne Valiliği, Uzunköprü ilçesinde selden etkilenen bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. İl merkezinden takviye ekipler gönderilerek, Uzunköprü merkez, Salarlı, Kurtbey, Kırkkavak ve Ömerbey köylerinde çalışmalar yürütülüyor. Sel nedeniyle yarılan Salarlı- Kurtbey köyleri arasındaki yol, onarılarak tekrar ulaşıma açıldı. Uzunköprü Ömerbey yolunda ise su tahliyesi için yarılan yolda onarım çalışmaları sürdürülürken, ulaşım kontrollü sağlanıyor.METEOROLOJİ'DEN 'SARI KOD'

Öte yandan bölgede 'sarı kod'lu yağış uyarısı veren Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların bugün de yer yer devam edeceğini ve su baskınları ile taşkınlara dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.


'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri, Uzunköprü'de taştı
'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri, Uzunköprü'de taştı
'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri, Uzunköprü'de taştı
'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri, Uzunköprü'de taştı
'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri, Uzunköprü'de taştı
'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri, Uzunköprü'de taştı
'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri, Uzunköprü'de taştı
'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri, Uzunköprü'de taştı
'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri, Uzunköprü'de taştı
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Kırklareli, Uzunköprü, Edirne, Ergene, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri, Uzunköprü'de taştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Turuncu alarm' verilen Ergene Nehri, Uzunköprü'de taştı - Son Dakika
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