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'TURUNCU ALARM' VERİLEN ERGENE NEHRİ, UZUNKÖPRÜ'DE TAŞTI - Son Dakika

'TURUNCU ALARM' VERİLEN ERGENE NEHRİ, UZUNKÖPRÜ'DE TAŞTI

29.12.2021 18:48

Uzunköprü'de yoğun yağışın taşırdığı Kırkkavak Deresi ve Ergene Nehri sularından tarım arazilerinin yanı sıra yerleşim yerleri de etkilendi.

Uzunköprü'de yoğun yağışın taşırdığı Kırkkavak Deresi ve Ergene Nehri sularından tarım arazilerinin yanı sıra yerleşim yerleri de etkilendi. Yağışın şiddetini artırdığı Kırkkavak Deresi bölgesinde, gece saatlerinde evini sel suları basan Nedim ve Türkan Destan çifti, çocuk ve torunlarıyla birlikte canlarını zor kurtardıklarını söyledi. Evlerinde çoğu eşyası kullanılamaz hale gelen Nedim Destan, ailesinin kepçe yardımıyla kurtarıldığını ifade etti.

Kanalizasyon sularının taşkın sularıyla birleşerek evini bastığını söyleyen Nedim Destan, "Olduğu gibi sular yoldan, kanalizasyondan, tarladan ve evin arkasından geldi. Çoluk çocuğumuzu torunlarımızı zor kurtardık. Kepçe geldi evden çıkardı. Kaymakamımız geldi. Koltuk, buzdolabı ve çamaşır makinesi gibi eşyalar için yardım edileceğini söyledi. 'Eviniz temizlendiği zaman eşyalarınız en kısa sürede tedarik edilecek' dedi. Çoluk çocuğumuz da şu anda yurtta. Biz de eve geldik temizlik yapmak için" dedi.

Evde yaklaşık 20 kişi yaşadıklarını söyleyen Nedim Destan, "Burada hemen hemen 20 kişi yaşıyoruz. Arkadaki evde, burada, benim oturduğum evde. Torunlarım, gelinlerim çocuklarım var. Mağduruz, halimizi görüyorsunuz anlatmamıza gerek yok" diye konuştu.

'CANIMIZI KURTARDIĞIMIZA ŞÜKRETTİK'

Nedim Destan'ın eşi Türkan Destan ise evinde kullanılacak eşya kalmadığını belirterek, "Akşam 12'de su bastı evimizi. Ondan sonra çoluk, çocuğumuzu kurtardık. Allah razı olsun Kaymakam Bey aldı onları sıcak bir yere yerleştirdi. Tüm eşyalarımız ıslandı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Canımızı kurtardığımıza şükrettik. Koltuklarımız, giysilerimiz, halılarımız, yataklarımız hiçbirinden hayır kalmadı. Buzdolabımız, makinalarımız gitti" ifadelerini kullandı.

'TURUNCU ALARM' VERİLEN ERGENE NEHRİ, UZUNKÖPRÜ'DE TAŞTI
'TURUNCU ALARM' VERİLEN ERGENE NEHRİ, UZUNKÖPRÜ'DE TAŞTI
'TURUNCU ALARM' VERİLEN ERGENE NEHRİ, UZUNKÖPRÜ'DE TAŞTI
'TURUNCU ALARM' VERİLEN ERGENE NEHRİ, UZUNKÖPRÜ'DE TAŞTI
'TURUNCU ALARM' VERİLEN ERGENE NEHRİ, UZUNKÖPRÜ'DE TAŞTI
'TURUNCU ALARM' VERİLEN ERGENE NEHRİ, UZUNKÖPRÜ'DE TAŞTI
'TURUNCU ALARM' VERİLEN ERGENE NEHRİ, UZUNKÖPRÜ'DE TAŞTI

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Destan, Tarım, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'TURUNCU ALARM' VERİLEN ERGENE NEHRİ, UZUNKÖPRÜ'DE TAŞTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'TURUNCU ALARM' VERİLEN ERGENE NEHRİ, UZUNKÖPRÜ'DE TAŞTI - Son Dakika
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