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'Turuncu ekipler' karla mücadeleye hazır - Son Dakika

'Turuncu ekipler' karla mücadeleye hazır

27.11.2021 17:03

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu ekipleri', kar ve buz ile mücadelenin yanı sıra kış ayları süresince güvenli ve kesintisiz trafik akışının sağlanması için hazırlıklarını tamamladı.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu ekipleri', kar ve buz ile mücadelenin yanı sıra kış ayları süresince güvenli ve kesintisiz trafik akışının sağlanması için hazırlıklarını tamamladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin kış programı kapsamında yurt genelinde 446 karla mücadele merkezindeki çalışmalarını, 10 bin 916 makine-ekipman ve 12 bin 645 personel ile gerçekleştireceği belirtildi. Kış şartlarının yoğun yaşandığı şehirlerde güvenli ve kesintisiz ulaşımı sağlayabilmek için çalışan turuncu ekiplerin, Türkiye'nin dört bir yanında mücadelesini 7 gün 24 saat, gece gündüz demeden titizlikle sürdürdüğü kaydedildi. Çalışmalarda kullanılmak üzere 540 bin ton tuz, 340 bin metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 8 bin ton kimyasal buz çözücü ve tuz çözeltisi ile 700 ton ürenin karla mücadele merkezlerinde depolandığı vurgulandı.

YOLLARA 822 KİLOMETRE KAR SİPERİ

Yollarda tipi ve esinti nedeniyle trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 822 kilometre kar siperi yapıldığı belirtilerek, "Genel müdürlüğümüz bünyesinde kurulmuş olan karla mücadele merkezinde; güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden takip edilmektedir. Önemli geçitlerde, 22 sabit kamera bulunmakta olup, bu sayıyı artırmak için çalışmalarımız devam etmektedir. Kameralar aracılığıyla genel müdürlükten ve bölge merkezlerinden hava ve yol durumları izlenmektedir. Kritik kesimlerde görevlendirilen 750 karla mücadele aracı kameralarla, 7 bin 450 karla mücadele aracı ise araç takip sistemi ile takip edilmekte, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaları durumunda müdahale edilip, ilgililerle koordinasyon sağlanmaktadır" denildi.

'Turuncu ekipler' karla mücadeleye hazır
'Turuncu ekipler' karla mücadeleye hazır
'Turuncu ekipler' karla mücadeleye hazır
'Turuncu ekipler' karla mücadeleye hazır

Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Turuncu ekipler' karla mücadeleye hazır - Son Dakika


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