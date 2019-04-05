Son Dakika Haberleri: Turuncu Ekstra Kartlılara" Nisanda Trendyol'da Kargo Bedava

Turuncu Ekstra Kartlılara" Nisanda Trendyol'da Kargo Bedava

1 saat önce

ING Turuncu Ekstra Kart sahipleri giyimden bilgisayara, cep telefonundan kozmetiğe yüz binlerce ürünü uygun fiyatlar ve kampanyalarla müşterilerine sunan Trendyol'dan yapacakları alışverişlerde kargo ücreti ödemeyecek.

Turuncu Ekstra Kartlılara
ING Turuncu Ekstra Kart sahipleri giyimden bilgisayara, cep telefonundan kozmetiğe yüz binlerce ürünü uygun fiyatlar ve kampanyalarla müşterilerine sunan Trendyol'dan yapacakları alışverişlerde kargo ücreti ödemeyecek.

ING Bank'tan yapılan açıklamaya göre, müşteri odaklı hizmet felsefesiyle faaliyet gösteren ING Bank, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya ve onları ayrıcalıklı avantajlarla buluşturmaya devam ediyor.

Trendyol ile yapılan iş birliği çerçevesinde, ING Turuncu Ekstra Kart sahipleri, nisan ayı boyunca avantajlı alışverişin keyfini sürecek. Turuncu Ekstra Kart sahipleri, giyimden bilgisayara, cep telefonundan kozmetiğe yüz binlerce ürünü uygun fiyatlar ve kampanyalarla müşterilerine sunan Trendyol'dan 1-30 Nisan'da yapacakları alışverişlerde kargo ücreti ödemeyecek.


Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Bank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz şunları kaydetti:

"Müşteri memnuniyetini her zaman öncelik olarak gören bir banka olarak, misyonu müşterilerine teknoloji ile her zaman ve her yerde en iyi alışveriş deneyimini yaşatmak olan Trendyol ile gerçekleştirdiğimiz bu kampanya, Turuncu Ekstra Kart sahiplerini avantajlı alışverişle buluşturacak."

Turuncu Ekstra Kart sahiplerine kargo bedava kampanyasının www.trendyol.com web sitesinde ve Trendyol mobil uygulamasında geçerli olduğunu bildiren Gökgöz, ING olarak müşterilerine ayrıcalıklı fırsatlar sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:22 Kaynak: AA

Ekonomi
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