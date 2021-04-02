Turuncu Ekstra'lılar nakit iadeyle ihtiyaç kredisinde daha düşük taksit ödüyor - Son Dakika

Turuncu Ekstra'lılar nakit iadeyle ihtiyaç kredisinde daha düşük taksit ödüyor

02.04.2021 11:23
Turuncu Ekstra'lılar nakit iadeyle ihtiyaç kredisinde daha düşük taksit ödüyor, System.String[]

ING Türkiye, Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi kampanyası ile salgın döneminde nakit ihtiyacı olan müşterilerine destek sağlamayı hedefliyor.

ING Türkiye, Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi kampanyası ile salgın döneminde nakit ihtiyacı olan müşterilerine destek sağlamayı hedefliyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Turuncu Ekstra programında yer alan ihtiyaç kredisi uygulaması ile ING müşterileri nakit iade kazanıp ihtiyaç kredisinde daha düşük taksit ödüyor.

Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ve "Bankacılığa daha az, hayata daha çok zaman" söylemiyle ilerleyen ING Türkiye, Turuncu Ekstra Avantajlı kredi kampanyası ile müşterilerine kredi faiz oranı ne olursa olsun Turuncu Ekstra programı kapsamında nakit iadeyle faydalanabilecekleri özel faiz oranları sunuyor.

Turuncu Ekstra programında yer alan ihtiyaç kredisi uygulaması ile Turuncu Ekstralı'lar nakit iade kazanıp ihtiyaç kredisinde daha düşük taksit ödeyebiliyor. İhtiyaç kredisi taksit tutarını düşüren bu uygulama ile ING müşterileri ihtiyaç kredisi kullandıklarında, fatura, market alışverişi gibi aylık harcamalarının en az 1.000 TL'sini banka kartından yaptıkları takdirde, bir sonraki ay taksit tarihinde nakit iade kazanıyorlar. Böylece kullandıkları ihtiyaç kredisi taksitlerine, ilgili ay sözleşmesindeki faiz oranından daha düşük olarak yansıyor. Nisan ayı boyunca devam edecek olan Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi kampanyası ile Turuncu Ekstra programına dahil olan ve ihtiyaç kredisi kullanan ING müşterileri banka kartlarından aylık 1.000 TL harcama yapmaları durumunda bir sonraki ay nakit iadelerinde 5 bin TL'ye kadar yüzde 0,99, 5.001 TL ile 20 bin TL arasında ise yüzde 1,39 yansıyan avantajlı faiz oranlarından yararlanabilecek.

"Müşterilerimizi desteklemeye devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ozan Kırmızı, "Kampanyamız ile pandemi döneminde artan nakit ihtiyaçları karşısında müşterilerimizin yanında olmayı amaçladık. Turuncu Ekstra ile müşterilerimizi ekonomik olarak desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ING Türkiye'nin sunduğu avantajlar ve kampanyalar ile müşterilerini desteklemeye devam ettiğini belirten Kırmızı, şunları kaydetti:

"ING olarak müşterilerimizin hayatında bankacılığın yerini en aza indirerek onları önceliklerine odaklanıp istedikleri hayatı yaşamaları için cesaretlendiriyoruz. Müşterilerimize her zaman, her yerden, kolay, akıllı ve kişisel bir deneyim yaşatarak zahmetsiz bir bankacılık hizmeti sunmanın yanı sıra ekonomik olarak da onları desteklemeyi önceliklendiriyoruz. Tasarruf odaklı ve avantajlarla dolu Turuncu Ekstra programımız ile müşterilerimize kredi ödemelerinde nakit iade imkanı sağlıyoruz. Bu kapsamda salgın döneminde artan nakit ihtiyaçları karşısında müşterilerimizin yanında olmayı amaçlayarak avantajlı yansıyan faiz oranları içeren Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi kampanyasını geliştirdik. Turuncu Ekstra programımız ile sunduğumuz avantajlarla müşterilerimizi ekonomik olarak desteklemeye devam edeceğiz."

Nisan ayı boyunca devam edecek olan Turuncu Ekstra Avantajlı Kredi kampanyasından hem mevcut hem de programa ilk kez katılacak ING müşterileri yararlanabiliyor.

Türk Lirası, Türkiye, Kredi, Faiz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Turuncu Ekstra'lılar nakit iadeyle ihtiyaç kredisinde daha düşük taksit ödüyor - Son Dakika Ekonomi


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