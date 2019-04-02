Son Dakika Haberleri: Turuncu Ekstralı'ya Digiturk Keyfi Ücretsiz

Turuncu Ekstralı'ya Digiturk Keyfi Ücretsiz

41 dakika önce

ING Turuncu Ekstra Banka Kartı ile 12 ay boyunca her ay 750 lira harcama sözü verenler, yüzlerce kanal ve birbirinden kaliteli binlerce içeriğe sahip Digiturk Ailenin Yıldızı ve Dizi Paketi'nden tam bir yıl ücretsiz yararlanabilecek.

Turuncu Ekstralı'ya Digiturk Keyfi Ücretsiz, System.String[]
ING Turuncu Ekstra Banka Kartı ile 12 ay boyunca her ay 750 lira harcama sözü verenler, yüzlerce kanal ve birbirinden kaliteli binlerce içeriğe sahip Digiturk Ailenin Yıldızı ve Dizi Paketi'nden tam bir yıl ücretsiz yararlanabilecek.

ING Bank'tan yapılan açıklamaya göre, banka, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya ve imkanlar sunmaya devam ediyor.

Digiturk ile yapılan iş birliği çerçevesinde, ING Turuncu Ekstra Kart sahiplerini birbirinden kaliteli ve keyifli film, dizi, belgesel, maç ve programlarından oluşan bir ekran şöleni bekliyor.

İş birliği kapsamında ING Turuncu Ekstra Banka Kartı ile 12 ay boyunca her ay 750 TL harcama sözü verenler, 504 TL değerindeki Digiturk Ailenin Yıldızı ve Dizi Paketi'nden tam bir yıl ücretsiz yararlanabilecek. Üstelik 2018-2019 Spor Toto Süper Lig maçlarını kapsayan Digiturk Sporun Yıldızı Paketi de sezon sonuna kadar futbol tutkunu ING Turuncu Ekstra Kart sahiplerine hediye edilecek.




"Müşterilerimize yenilikçi ve rekabetçi bir kampanya sunuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Bank Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, müşterilerinin her zaman bir adım önde olmalarını sağlama vizyonuyla çalıştıklarını belirterek, yenilikçi ve rekabetçi bir ürün olan Turuncu Ekstra programı kapsamında müşterilerini ayrıcalıklı kampanyalarla buluşturmaya devam ettiklerini belirtti.

Gökgöz, "Bu amaçla banka kartıyla harcama sözüyle hayata geçirdiğimiz ve sektörde bir ilk olan Digiturk kampanyasının da her zevke hitap eden içeriğiyle müşterilerimizi memnun edeceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 11:39 Kaynak: AA

Digiturk, Ekonomi
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