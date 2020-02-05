Turuncu Karıncalarda kar alarmı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turuncu Karıncalarda kar alarmı - Son Dakika

Turuncu Karıncalarda kar alarmı

6 saat önce

Turuncu Karıncalar olarak adlandırılan Karayolları ekipleri Yalova'nın Süpürgelikiİstasyonunda kar mesaisine başladı.

Turuncu Karıncalarda kar alarmı, System.String[]

Turuncu Karıncalar olarak adlandırılan Karayolları ekipleri Yalova'nın Süpürgelikiİstasyonunda kar mesaisine başladı. Ekipler Yalova- Bursa arasındaki Süpürgelik mevkiini trafiğe açık tutmak adına 7/24 mesai yapacaklar.


Meteorolojinin kar uyarısı Turuncu Karıncaları da harekete geçirdi. Karayolları Süpürgelik istasyonu, 24 personel, 2 grayder, 4 kamyon ve 2 kepçe ile kar nöbetine başladı. Kar yağışının başlaması ile birlikte 24 saat usulüne göre çalışmaya başlayacak ekipler özellikle Yalova Bursa arasında ulaşımı sağlayan süpürgelik mevkiinin kar nedeniyle kapanmasını engelleyecekler. Burada kar küreme ve tuzlama yapacak olan ekipler tonlarca tuz rezervini de istasyonda bekletiyorlar. Kış aylarının adeta emniyet supabı gibi görev yapan karayolları ekiplerinin özverili çalışmaları ile sürücülerden de takdir topluyorlar.


Öte yandan Yalova İl Özel İdaresi de köy yollarının kar dolayısıyla kapanmaması için harekete geçti. Ekipler tüm araçları ile olası bir yoğun kar yağışında gerekli müdahaleyi yapacaklar. Özellikle köy yollarının trafiğe kapanmaması için tıpkı Turuncu Karıncalar gibi 24 saat usulüne göre çalışma yapacak olan İl Özel İdaresi ekiplerini de kar yağışının olması durumunda zorlu bir mesai bekliyor.


İtfaiye Müdürlüğü ekipleri de il merkezi ve mücavir alanlardaki yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapacak. Belediyenin diğer birimleri ile de koordineli olarak sürdürülecek olan çalışmalarda herhangi bir aksaklık yaşanmasının önüne geçilecek. - YALOVA

Yalova, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:05 Kaynak: İHA
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