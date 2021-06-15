Turuncu Kategori'ye Bir Çizik Daha - Son Dakika

Turuncu kategoride yer alan, bölücü terör örgütünün sözde Garzan Eyalet sorumlusu Zerdaşt-Navdar kod adlı Samet İçyer etkisiz hale getirildi. Eren 11 Operasyonu kapsamında; 14 Haziran 2021 tarihinde, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 1 teröristin, bölücü terör örgütü tarafından yeni görevlendirilen sözde Garzan Eyalet sorumlusu Zerdaşt-Navdar kod adlı Samet İçyer olduğu, terörden arananlarda 1 Milyon TL'ye kadar ödülle turuncu kategoride yer aldığı tespit edilmiştir. Teröristin; 21 Haziran 2012 tarihinde, Bitlis/ Merkez/ Ortakapı bölgesinde meydana gelen Yol Kesme olayında, 1 güvenlik korucusunun Şehit edilmesi, 1 güvenlik korucusunun yaralanması, 1 askeri personel 3 vatandaşımızın kaçırılması, 06 Ekim 2013 tarihinde Bitlis/ Merkez/ Kayalıbağ Köyü-Karaca Mezrası bölgesinde 7 orman işçisinin alıkonulması, 08 Haziran 2019 tarihinde, Hakkkari/ Yüksekova/ Onbaşılar köyü bölgesinde bulunan Özgen üs bölgesine silahlı saldırı olayı, 10 Haziran 2019 tarihinde, Hakkkari/ Yüksekova/ Onbaşılar köyü bölgesinde bulunan Özgen üs bölgesi yol inşaatında çalışan işçilere yönelik silahlı saldırı sonucunda 2 vatandaşımızın Şehit edilmesi saldırılarına katıldığı tespit edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.