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"Turuncu" kategoride aranan El Kaide terör örgütü üyesi İstanbul'da yakalandı
6 saat önce
İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride yer alan El Kaide terör örgütü üyesi M.C. İstanbul'da yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 12:45 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığının Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride yer alan El Kaide terör örgütü üyesi M.C. İstanbul'da yakalandı.
(İHA)
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