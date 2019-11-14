Son Dakika Haberleri: Turuncu kategoride aranan El Kaide terör örgütü üyesi İstanbul'da yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Turuncu kategoride aranan El Kaide terör örgütü üyesi İstanbul'da yakalandı - Son Dakika

Turuncu kategoride aranan El Kaide terör örgütü üyesi İstanbul'da yakalandı

6 saat önce

Turuncu kategoride aranan El Kaide terör örgütü üyesi İstanbul'da yakalandıİSTANBUL - Terör örgütü El-Kaide üyeliği suçundan turuncu listede aranan Mevlüt Cüşkün adlı terörist (29), İstanbul Başakşehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

Turuncu kategoride aranan El Kaide terör örgütü üyesi İstanbul'da yakalandı, System.String[]

Turuncu kategoride aranan El Kaide terör örgütü üyesi İstanbul'da yakalandı

İSTANBUL - Terör örgütü El-Kaide üyeliği suçundan turuncu listede aranan Mevlüt Cüşkün adlı terörist (29), İstanbul Başakşehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

İçişleri Bakanlığınca yayımlanan 'Terör Arananlar Listesinde' turuncu kategoride aranan terör örgütü El-Kaide üyesi Mevlüt Cüşkün'ün Suriye'den Türkiye'ye girdiğini belirleyen Terörle Mücadele Şube ekipleri, örgüt üyesini izlemeye aldı. Uzun süre Suriye'de faaliyetlerde bulunduğu öğrenilen Mevlüt Cüşkün adlı teröristin, Başakşehir'de bir adreste gizlendiğini belirleyen terör polisi, yürütülen soruşturma çerçevesinde dün iki adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Baskında Mevlüt Cüşkün adlı El-Kaideci yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan teröristin, Suriye'de El-Kaide bağlantılı Hurraseddin adındaki radikal bir grubu içinde faaliyet yürüttüğü öne sürüldü.

Polis tarafından gözaltına alındıktan sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirilen Mevlüt Cüşkün'ün emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Başakşehir, İstanbul, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 08:35 Kaynak: İHA
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