'Turuncu' kategoride aranan PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

VAN'da AK Parti İl Başkanlığı ve zırhlı polis aracına roketatarlı saldırıda bulunan ve terörden arananlar listesinde 'turuncu' kategoride olduğu belirtilen 'Reşit' kod adlı PKK'lı törerist Mustafa Ertaş, düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

İl Jandarma Komutanlığı'nın PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar sonucu bugün 'Kapan-Şehit Jandarma Asteğmen Özgür Gençoğlu (2020-143)' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, Bervarsevdin-Norduz grubunda yer alan, sözde Van eyaletinde 2015-2016 yılları arasında mahalle yapılanmalarında, 2016 yılı sonlarında kırsala katılımla YPS faaliyetlerinden sorumlu olarak faaliyet gösteren ve terörden arananlar listesinde 'turuncu' kategoride yer alan 'Reşit' kod adlı Mustafa Ertaş, hava destekli operasyonda Gürpınar ilçesi Dikbıyık Mahallesi kırsalında etkisiz hale getirildi.