Son Dakika Haberleri: 'Turuncu' kategoride aranan terörist, etkisiz hale getirildi
Son Dakika Güncel 'Turuncu' kategoride aranan terörist, etkisiz hale getirildi

'Turuncu' kategoride aranan terörist, etkisiz hale getirildi

48 dakika önce

İçişleri Bakanlığınca Tunceli'deki operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1'inin, 'terörden arananlar listesi'nde, 'turuncu' kategoride yer alan, 'Melsa' kod adlı Beyan Dara olduğu açıklandı.

'Turuncu' kategoride aranan terörist, etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığınca Tunceli'deki operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten 1'inin, 'terörden arananlar listesi'nde, 'turuncu' kategoride yer alan, 'Melsa' kod adlı Beyan Dara olduğu açıklandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda 600 bin TL ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde Doğu cephe YJA Star sorumlusu 'Melsa' kod adlı Beyan Dara olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

ANKARA/


Tunceli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 11:03 Kaynak: DHA
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