Son Dakika Haberleri: Turuncu kategoride aranan terörist öldürüldü

Turuncu kategoride aranan terörist öldürüldü

2 saat önce

Siirt'in Tillo ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Turuncu kategoride aranan terörist öldürüldü, System.String[]
Siirt'in Tillo ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi. Öldürülen teröristlerden birinin 600 bin TL ödülle turuncu kategoride aranan Naif Maral olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Tillo ilçesi Çınarlısu koyu kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan, Şehit Güvenlik Korucusu Resit Koçak 2019-07 Operasyonunda 2 teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesinde 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer alan sözde Şeyhömer dağı grubu alan sorumlusu Ferman Gabar kod adlı Naif Maral isimli terörist olduğu tespit edildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 09:47 Kaynak: İHA
Tillo, Siirt, 3. Sayfa
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