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Mardin'de düzenlenen ASKOM bölge toplantısında aşı çağrısı yapıldı - Son Dakika

Mardin'de düzenlenen ASKOM bölge toplantısında aşı çağrısı yapıldı

16.11.2021 15:34
Mardin'de düzenlenen ASKOM bölge toplantısında aşı çağrısı yapıldı

Mardin'de 2021 yılı "5. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Toplantısı" yapıldı.

Mardin'de 2021 yılı "5. Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Toplantısı" yapıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen, Diyarbakır, Mardin, Batman, Şırnak ve Siirt'ten sağlık müdürleri ve hastane yöneticilerinin katıldığı toplantıda konuşan Mardin Sağlık Müdürü Saffet Yavuz, bölgede gerçekleşen sevkleri, hastanelerde yaşanan gelişmeleri bütün boyutlarıyla ele alıp incelediklerini ve toplantı kararlarını Sağlık Bakanlığının ilgili mercilerine ilettiklerini söyledi.

Yaklaşık 2 yıldır yüz yüze birçok eğitimin ve toplantının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yapılamadığını, iki yıl aradan sonra ilk kez bu toplantıyı kentte gerçekleştirdiklerini dile getiren Yavuz, 2 yıl boyunca gerek kamu ve özelde bütün sağlık çalışanları olarak büyük emek, gayret ve üstün bir özveriyle çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Yavuz, bu mücadelede ülkenin çeşitli yerlerinde Kovid-19 nedeniyle kaybettikleri sağlık çalışanlarını saygı ve minnetle andıklarını dile getirerek, "Bugün burada toplanan bütün bölgelerin Kovid-19 aşı oranı maalesef ülke ortalamasının altında. Fakat vaka durumuna baktığımız zaman ise vakaların daha az olduğunu özellikle yaz aylarına göre ciddi bir düşüş eğiliminde olduğunu görüyoruz. Kovid-19 ile mücadelede kesinlikle aşının önemi ve yapmış olduğu koruma tartışılmaz. Ancak sadece aşı ile korunmanın yeterli olmadığını, mesafe, maske konusunda hala tedbirlerimize devam etmemiz gerektiğini vurgulamak istiyorum." diye konuştu.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin de toplantıyı yüz yüze yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bölgedeki vaka sayılarına bakıldığında şu anda iyi gittiğini anlatan Tekin, "Bunun da yüz yüze sorunlarımızı dile getirme ve paylaşımda bulunmak için büyük bir fırsat olduğunu düşünüyorum. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu tip toplantıları yine yüz yüze yapma fırsatı buluruz diye ümit ediyorum." dedi.

Tekin, Sağlık Bakanı'nın her konuşmasında ve paylaşımında özellikle aşıya vurgu yaptığına işaret ederek, 18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en düşük 9 ilde aşılama oranının artırılması için herkesin destek vermesi gerektiğini aktardı.

"Hastaneye yatışlarda artışın, ölümlerin çok büyük bir kısmı, yaklaşık yüzde 85-90'ı aşısız insanlardan ya da eksik aşılı insanlardan kaynaklı. Özellikle bölge illerimize baktığımızda aşı oranlarımızın halen yüzde 60'ın altında ya da yüzde 60 civarında olduğunu görüyoruz. Bu noktada biraz daha hassasiyetle bu işin üzerine gitmemiz, vatandaşı daha fazla bilgilendirmemiz, aşı oranlarını artırmamız lazım." ifadelerini kullanan Tekin, aşılanma ile hastaneye yatışların ve ölüm oranlarının ciddi anlamda düştüğünün bilimsel olarak da ortaya konulduğunu kaydetti.

Tekin, aşının ciddi anlamda bir koruma sağladığını dile getirdi.

Toplantıda daha sonra 2 yıllık veriler sunum eşliğinde karşılaştırılarak, sunulan acil sağlık hizmetlerinin verimliği, sağlık tesisleri ve iller arası hasta sevklerinin koordinasyonu, acil servislere yapılan müracaat sayıları, acil vaka müdahale istatistikleri ve acil sağlık hizmetleri ile ilgili öneri ve şikayetler ele alındı, değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplantı, illerde sunulan sağlık hizmetlerin verimliliğinin ve kalitesinin artırılması için yeni kararlar alınması ile sona erdi.

Mardin'de düzenlenen ASKOM bölge toplantısında aşı çağrısı yapıldı
Mardin'de düzenlenen ASKOM bölge toplantısında aşı çağrısı yapıldı
Mardin'de düzenlenen ASKOM bölge toplantısında aşı çağrısı yapıldı
Mardin'de düzenlenen ASKOM bölge toplantısında aşı çağrısı yapıldı
Mardin'de düzenlenen ASKOM bölge toplantısında aşı çağrısı yapıldı
Mardin'de düzenlenen ASKOM bölge toplantısında aşı çağrısı yapıldı
Mardin'de düzenlenen ASKOM bölge toplantısında aşı çağrısı yapıldı
Mardin'de düzenlenen ASKOM bölge toplantısında aşı çağrısı yapıldı
Mardin'de düzenlenen ASKOM bölge toplantısında aşı çağrısı yapıldı
Mardin'de düzenlenen ASKOM bölge toplantısında aşı çağrısı yapıldı
Mardin'de düzenlenen ASKOM bölge toplantısında aşı çağrısı yapıldı
Mardin'de düzenlenen ASKOM bölge toplantısında aşı çağrısı yapıldı
Mardin'de düzenlenen ASKOM bölge toplantısında aşı çağrısı yapıldı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Koronavirüs, Mardin, 112, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mardin'de düzenlenen ASKOM bölge toplantısında aşı çağrısı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de düzenlenen ASKOM bölge toplantısında aşı çağrısı yapıldı - Son Dakika
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