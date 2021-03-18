KARAMAN Turuncu kategorideki Karaman'da, taziye evinden 61 kişi çıktı - Son Dakika

KARAMAN Turuncu kategorideki Karaman'da, taziye evinden 61 kişi çıktı

18.03.2021 21:51

Turuncu kategorideki Karaman'da, taziye evinden 61 kişi çıktıSAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladı 'yüksek riskli' il olarak turuncu kategoride yer alan Karaman'da bir taziye evinde 61 kişinin olduğu ortaya çıktı.

Turuncu kategorideki Karaman'da, taziye evinden 61 kişi çıktı

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladı 'yüksek riskli' il olarak turuncu kategoride yer alan Karaman'da bir taziye evinde 61 kişinin olduğu ortaya çıktı. İhbar üzerine eve giden polis, evi tahliye edip 61 kişi hakkında işlem başlattı. Karaman, Sağlık Bakanlığı'nın 6-12 Mart tarihlerini kapsayan haftalık vaka sayısına göre 100 bin nufusta 56,88 ile turuncu listede bulunuyor. Kentteki vaka sayısı yüksek olması nedeniyle tedbir ve denetimler artırıldı. Ancak bugün akşam saatlerine 112 Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine

Yeşilada Mahallesi 820 Sokak'taki taziye evine giden polis, evde gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Evin 3 odasında 61 kişinin olması üzerine polis tek tek evdekileri tahliye edip, haklarında işlem başlattı.

KARAMAN Turuncu kategorideki Karaman'da, taziye evinden 61 kişi çıktı
KARAMAN Turuncu kategorideki Karaman'da, taziye evinden 61 kişi çıktı
KARAMAN Turuncu kategorideki Karaman'da, taziye evinden 61 kişi çıktı
KARAMAN Turuncu kategorideki Karaman'da, taziye evinden 61 kişi çıktı
KARAMAN Turuncu kategorideki Karaman'da, taziye evinden 61 kişi çıktı
KARAMAN Turuncu kategorideki Karaman'da, taziye evinden 61 kişi çıktı
KARAMAN Turuncu kategorideki Karaman'da, taziye evinden 61 kişi çıktı
KARAMAN Turuncu kategorideki Karaman'da, taziye evinden 61 kişi çıktı
KARAMAN Turuncu kategorideki Karaman'da, taziye evinden 61 kişi çıktı
KARAMAN Turuncu kategorideki Karaman'da, taziye evinden 61 kişi çıktı
KARAMAN Turuncu kategorideki Karaman'da, taziye evinden 61 kişi çıktı
KARAMAN Turuncu kategorideki Karaman'da, taziye evinden 61 kişi çıktı

Sağlık Bakanlığı, Karaman, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KARAMAN Turuncu kategorideki Karaman'da, taziye evinden 61 kişi çıktı - Son Dakika


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