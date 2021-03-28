Son dakika haberi! Turuncu kategorideki Karaman'da vali, yine kapı kapı gezip uyarıda bulundu - Son Dakika

Son dakika haberi! Turuncu kategorideki Karaman'da vali, yine kapı kapı gezip uyarıda bulundu

28.03.2021 17:21
Son dakika haberi! Turuncu kategorideki Karaman'da vali, yine kapı kapı gezip uyarıda bulundu, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı risk haritasında turuncu kategoride yer alan Karaman'da Vali Mehmet Alpaslan Işık, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da kapı kapı gezip, koronavirüs tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu, maske ve bilgilendirici broşür dağıttı.

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı risk haritasında turuncu kategoride yer alan Karaman'da Vali Mehmet Alpaslan Işık, geçen hafta olduğu gibi bu hafta da kapı kapı gezip, koronavirüs tedbirleri konusunda uyarılarda bulundu, maske ve bilgilendirici broşür dağıttı. Kent genelinde ise kısıtlama nedeniyle sokaklar boş kaldı.

Koronavirüs risk haritasında vaka sayısı 'yüksek riskli' il olduğu için turuncu kategoride olan Karaman'da dün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması yarın saat 05.00'te sona erecek. Kısıtlama nedeniyle sokaklarda boş kalırken Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık, İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun ve 1200 kamu görevlisiyle geçen hafta olduğu bu hafta da ev ev gezerek, mutant virüse karşı uyarılarda bulundu.

HER EVE BİR MASKE BİR DE BROŞÜR VERİLDİ

Ziyaret edilen her eve maske ve bilgilendirici broşür bırakıldı. Verilen mücadelenin sonuca ulaşması için halkın destek vermesi gerektiğini ifade eden Vali Işık, "İnanıyorum ki sizlerin desteğiyle bu salgını hep birlikte yeneceğiz. Yeter ki kurallara ve alınan tedbirlere harfiyen uyalım. Normal hayatımıza yeniden kavuşabilmemiz için verdiğimiz bu mücadelenin hedefine ulaşabilmesi için sizin vereceğiniz destek koronavirüs salgınına karşı yürüttüğümüz çalışmalara yardımcı olacaktır. Koronavirüsle mücadelemizin etkin ve kararlı bir şekilde sürdürebilmemiz için sizlerden ricam salgının artış gösterdiği bu dönemde ev ziyaretleri, düğün, cenaze, taziye ve doğum günü gibi salgının yayılmasına zemin hazırlayan ortamlardan uzak durmanız. Bu zor ve sıkıntılı günleri hep birlikte birlik ve beraberlik içerisinde aşacağız" diye konuştu.

Son dakika haberi! Turuncu kategorideki Karaman'da vali, yine kapı kapı gezip uyarıda bulundu
Son dakika haberi! Turuncu kategorideki Karaman'da vali, yine kapı kapı gezip uyarıda bulundu
Son dakika haberi! Turuncu kategorideki Karaman'da vali, yine kapı kapı gezip uyarıda bulundu
Son dakika haberi! Turuncu kategorideki Karaman'da vali, yine kapı kapı gezip uyarıda bulundu
Son dakika haberi! Turuncu kategorideki Karaman'da vali, yine kapı kapı gezip uyarıda bulundu
Son dakika haberi! Turuncu kategorideki Karaman'da vali, yine kapı kapı gezip uyarıda bulundu
Son dakika haberi! Turuncu kategorideki Karaman'da vali, yine kapı kapı gezip uyarıda bulundu
Son dakika haberi! Turuncu kategorideki Karaman'da vali, yine kapı kapı gezip uyarıda bulundu
Son dakika haberi! Turuncu kategorideki Karaman'da vali, yine kapı kapı gezip uyarıda bulundu
Son dakika haberi! Turuncu kategorideki Karaman'da vali, yine kapı kapı gezip uyarıda bulundu
Son dakika haberi! Turuncu kategorideki Karaman'da vali, yine kapı kapı gezip uyarıda bulundu
Son dakika haberi! Turuncu kategorideki Karaman'da vali, yine kapı kapı gezip uyarıda bulundu
Son dakika haberi! Turuncu kategorideki Karaman'da vali, yine kapı kapı gezip uyarıda bulundu
Son dakika haberi! Turuncu kategorideki Karaman'da vali, yine kapı kapı gezip uyarıda bulundu
Son dakika haberi! Turuncu kategorideki Karaman'da vali, yine kapı kapı gezip uyarıda bulundu

Mehmet Alpaslan Işık, Koronavirüs, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Turuncu kategorideki Karaman'da vali, yine kapı kapı gezip uyarıda bulundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Yaşlı adam dengesini kaybederek balkondan düştü, onu kanlar içinde gören karısı baygınlık geçirdi Yaşlı adam dengesini kaybederek balkondan düştü, onu kanlar içinde gören karısı baygınlık geçirdi TFF: Türkiye-Letonya karşılaşmasına seyirci alınacak TFF: Türkiye-Letonya karşılaşmasına seyirci alınacak Ailesiyle tartışan 16 yaşındaki genç çenesine dayadığı silahla yaşamına son verdi Ailesiyle tartışan 16 yaşındaki genç çenesine dayadığı silahla yaşamına son verdi Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi Sevgilisini öldürüp tarlaya gömdü! Pişman olunca cesedi çıkarmak için yardım istediği kepçe operatörünün ihbarıyla yakayı ele verdi 60 yaş üzeri ve bazı risk gruplarındaki vatandaşlar için aşı randevusu açıldı 60 yaş üzeri ve bazı risk gruplarındaki vatandaşlar için aşı randevusu açıldı Dünya ticaretine ağır darbe vuran olay en çok Hollandalıları kızdırdı: 20 konteyner dolusu cinsel ilişki oyuncağı kuyruğa takıldı Dünya ticaretine ağır darbe vuran olay en çok Hollandalıları kızdırdı: 20 konteyner dolusu cinsel ilişki oyuncağı kuyruğa takıldı Tarihte böyle bir gözdağı yok! Putin 3 nükleer denizaltıyı eş zamanlı yüzeye çıkardı Tarihte böyle bir gözdağı yok! Putin 3 nükleer denizaltıyı eş zamanlı yüzeye çıkardı Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar Biz yemiyoruz, Çinliler ve Korelilerin ise vazgeçilmezi! Ekonomiye katkısı 30 milyon dolar
Fazıl Say: Bana izin verirlerse takımımıza İstiklal Marşı'nı daha güzel söyleteceğim Fazıl Say: Bana izin verirlerse takımımıza İstiklal Marşı'nı daha güzel söyleteceğim         
17:16
Selam vermek için girdiği pastanede tanımadığı kişinin bıçaklı saldırısına uğradı Selam vermek için girdiği pastanede tanımadığı kişinin bıçaklı saldırısına uğradı         
16:36
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ileri uçta Samatta'yı oynatma planları yapıyor Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ileri uçta Samatta'yı oynatma planları yapıyor         
16:17
Kiraladığı araca çakar takıp gezen şahsın polislere tepkisi pes dedirtti Kiraladığı araca çakar takıp gezen şahsın polislere tepkisi pes dedirtti         
15:54
Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı Vahşice katledilen Kadir Şeker'in kıskançlık cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı         
15:46
Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce Bakan Soylu'ya Kürşat Ayvatoğlu ile olan fotoğrafı soruldu: GBT mi alacağız fotoğraf çektirmeden önce         
15:21
Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar Şehirler arası yolculuk yapan otobüste, çocuğu istifra eden engelli kadına temizlik yaptırdılar         
14:40
Tuzla'da 2 bin yıllık tarihi kalıntılar sular çekilince ortaya çıktı Tuzla'da 2 bin yıllık tarihi kalıntılar sular çekilince ortaya çıktı         
12:26
Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti Çizgiyi geçen top gol sayılmadı, Ronaldo çılgına döndü! Maç bitmeden sahayı terk etti         
11:15
Telefonuna gelen cinsel içerikli fotoğrafların eski patronuna ait olduğunu öğrendi Telefonuna gelen cinsel içerikli fotoğrafların eski patronuna ait olduğunu öğrendi         
10:32
Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada Her şey bir anda oldu! Markette kız çocuğunu istismar eden sapık kamerada         
10:22
Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu Dünya ticaretini felce uğratan kazayla birlikte çok daha net görüldü! Tek çare merkezi Türkiye olan Tarihi İpek Yolu         
10:10
Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti Kesilen inekten 4'ü ölü 5 buzağı çıktı, sahibi başında hüngür hüngür ağladı: Canımdan parça gitti         
09:38
Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı Banyo yapmak için sobaya benzin döktü, feci şekilde yandı         
06:43
Korona ölümlerine tabut yetiştirilemeyen ülkeden bugün de iyi haber yok! 24 saatte 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti Korona ölümlerine tabut yetiştirilemeyen ülkeden bugün de iyi haber yok! 24 saatte 3 binden fazla kişi hayatını kaybetti         
00:59
Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı Denetim sırasında vatandaşa hakaret eden Çerkezköy Kaymakamı hakkında soruşturma başlatıldı         
20:36
Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti Survivor sunucusu Murat Ceylan, yeni aşkını ilan etti         
17:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2021 17:39:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi! Turuncu kategorideki Karaman'da vali, yine kapı kapı gezip uyarıda bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei