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Turuncu kategorideki Mardin'de aşılamaya esnaftan destek - Son Dakika

Turuncu kategorideki Mardin'de aşılamaya esnaftan destek

16.11.2021 11:08
Turuncu kategorideki Mardin'de aşılamaya esnaftan destek

Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı haritasında "turuncu" kategoride yer alan Mardin'de aşılanma oranının artırılması için yürütülen çalışmalara esnaf da destek veriyor.

HALİL İBRAHİM SİNCAR - Sağlık Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı haritasında "turuncu" kategoride yer alan Mardin'de aşılanma oranının artırılması için yürütülen çalışmalara esnaf da destek veriyor.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en düşük 9 ilden biri olan Mardin'de, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı mobil aşı ekipleri toplumsal bağışıklığın artırılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Sağlık ekiplerinin aşı hakkı tanımlanan her vatandaşa ulaşmak için fedakarca yürüttüğü çalışmalara bir destek de Mardin esnafından geldi.

Kızıltepe ilçesinin Tepebaşı Mahallesi Halı Sokak'ta aşı çalışmaları yürüten mobil ekiplerini gören kuaför Leyla Korhan, aynı sokakta bulunan ve boş olan iki katlı iş yerini sağlık görevlilerinin kullanımına tahsis etti.

Cep telefonu satışı yapan Eyüp Alan da iş yerinin camına astığı duyuru ile aşı yaptıranlara kulaklık hediye ediyor.

"Sağlık çalışanlarımızın dışarıda durmasına gönlümüz razı olmadı"

Kuaför Leyla Korhan, AA muhabirine, Kovid-19 ile mücadele eden sağlık ekiplerinin çalışmalarını takdirle karşıladıklarını söyledi.

Hem sağlık çalışanlarına hem de topluma verilen hizmete katkı sunmak istediklerini ifade eden Korhan, sokakta çalışan sağlık ekiplerini görünce daha önce börek satışı yapılan ancak şu an boşta olan iki katlı iş yerini onların kullanımına ücretsiz tahsis ettiğini belirtti.

Korhan, "Sağlık çalışanlarımızın dışarıda soğukta, yağmurda durmasına gönlümüz razı olmadı. Vatandaşlarımıza yardımcı olmaları için ufak bir yardım da bizden olsun istedik. Hem sağlık çalışanlarımıza hem de vatandaşlarımıza umarım bir faydamız dokunmuştur. Tek dileğimiz pandeminin sonlanması. Herkesin duyarlı olmasını bekliyorum. Ne kadar çok yardımlaşır, birlik olursak o kadar kolay aşacağımıza inanıyorum. Mutlaka herkesin aşı olması gerekiyor ki bu hastalığı en çabuk şekilde atlatalım." diye konuştu.

Fedakar sağlık çalışanlarımıza destek olalım"

Esnaf Eyüp Alan da sağlık çalışanlarının gösterdiği çabaya katkı sunmak istediklerini söyledi.

Esnaf olarak nasıl destek sunabileceklerini düşünürken aklına hediye ile vatandaşları teşvik etmenin geldiğini anlatan Alan, "Sağlık çalışanlarımızın aşı için nasıl çabaladıklarını gördük. Aşı olmanın ne kadar önemli olduğunu da gördüm. İnsanlarımızın aşı olması lazım, özellikle de gençlerimizin. Ayağımıza kadar aşı getiren fedakar sağlık çalışanlarımıza destek olalım. Aşı olana bir kulaklık hediyem olsun dedim." ifadelerini kullandı.

"Vatandaşlarımızın desteğiyle hep beraber aşacağız"

İlçede görevli aşı koordinatörü Dr. Veysi Boğa da aşı çalışmalarında kendilerine destek veren esnafa ve vatandaşa teşekkür etti.

Boğa, aşı hakkı tanımlanan tüm ilçe halkına aşılarını yaptırmaları çağrısında bulunarak, salgının bitmediğini vurguladı.

Tedbirlerin sürdürülmesi gerektiğine dikkati çeken Boğa, aşılamanın da devam ettiğini aktardı.

Boğa, "Vatandaşlarımız bu zor zamanlarda bize yardımcı oluyorlar her anlamda. İnanıyorum ki; pandemiyi vatandaşlarımızın desteğiyle hep beraber aşacağız, güzel yarınlara beraber çıkacağız. Buna kayıtsız kalmayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Aşı yaptıran vatandaşlardan Muhammed Özdemir ise sağlık ekiplerine teşekkür ederek, sağlıklı bir yaşam için aşı yaptırılması gerektiğini belirtti.

COVIRAN Bereket, Mardin, Kuaför, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turuncu kategorideki Mardin'de aşılamaya esnaftan destek - Son Dakika


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