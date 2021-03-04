Turuncu kategorideki Mersin'in hedefi mavi olmak - Son Dakika

Turuncu kategorideki Mersin'in hedefi mavi olmak

04.03.2021 20:33

Turuncu kategorideki Mersin'in hedefi mavi olmak Vali Su: "Kurallara uyarsak inanıyorum ki bu pandeminin üstesinden geleceğiz"MERSİN – Mersin Valisi Ali İhsan Su, yeni kontrollü normalleşme süreciyle birlikte sürekli sahada olmaya ve halkın farkındalığını diri tutmaya devam edeceklerini...

Turuncu kategorideki Mersin'in hedefi mavi olmak

Vali Su: "Kurallara uyarsak inanıyorum ki bu pandeminin üstesinden geleceğiz"

MERSİN – Mersin Valisi Ali İhsan Su, yeni kontrollü normalleşme süreciyle birlikte sürekli sahada olmaya ve halkın farkındalığını diri tutmaya devam edeceklerini belirterek, "Biz turuncu kategorideyiz; hedefimiz mavi yapmak. Kurallara uyarsak inanıyorum ki bu pandeminin üstesinden geleceğiz" dedi.

Turuncu kategoride yüksek riskli iller arasında yer alan Mersin'de yeni dönemin başlamasının ardından denetimler de başladı. İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 81 ilde gerçekleştirilen korona virüs (Covid-19) denetimlerinin Mersin ayağı, Vali Ali İnsan Su başkanlığında, kentin en işlek caddelerinden biri olan İstiklal Caddesi üzerinde gerçekleştirildi. Denetimlerde Vali Su'ya, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Albay Oğuz Bavbek ile İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne eşlik etti.

Cadde üzerinde özellikle lokantaları denetleyen Vali Su, lokantalardaki masa düzeni, alınan hijyen önlemleri ve uyarı yazıları üzerinde durdu. Lokanta işletmecilerine, alınan kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunan Su, kurallara uyulduğunu görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

"Turuncu kategorideyiz; hedefimiz mavi yapmak"

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklama yapan Vali Su, bugün tüm Türkiye'de olduğu gibi Mersin'de de yeni kontrollü normalleşme süreci çerçevesinde denetimler gerçekleştirdiklerini söyledi. Denetimlerde, tüm ilçe kaymakamları, belediye başkanları, sivil toplum, kuruluşları, muhtarlar, il müdürleri, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik olmak üzere bütün birimlerle sahada olduklarını belirten Su, "Yeni süreçle beraber belli dükkanların tekrar açılması sağlandı. Bildiğiniz gibi biz turuncu kategorideyiz; tabi hedefimiz mavi yapmak. Bunun için de mutlaka öncelikle iş yeri sahiplerimiz, vatandaşlarımız kurallara uyacak. Biz de tüm ekiplerimizle beraber sahada olmaya devam edeceğiz ve denetimler yapacağız. Vatandaşımızın bu konudaki bilinç ve farkındalığını sürekli diri tutmak zorundayız. Bu anlamda çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Şu anda da ekiplerimizle bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. İnanıyorum ki, hep birlikte maske, mesafe, temizlik ve Bilim Kurulunun belirlediği kurallara uyarak bu pandeminin üstesinden geleceğiz. Kurallara uyan tüm vatandaşlarımıza, iş yerlerimize, iş insanlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah beraberce bunu başaracağız" diye konuştu.

"Kurallara uyarsak inanıyorum ki bunun üstesinden geleceğiz"

Başlangıçta en az vaka sayısına sahip Mersin'in bugün yüksek riskli iller arasında yer almasına yönelik bir soruya yanıt veren Vali Su, "Kurallara uymaya devam edeceğiz. En önemlisi kurallara uymak. Kurallara uyarsak inanıyorum ki, bunun üstesinden geleceğiz. Biz de bunun için yoğun bir çalışma sürdürüyoruz, hem filyasyon, denetim ekiplerim alandalar ve sürekli çalışma yapıyorlar hem de bizim ekiplerimiz, 6 binden fazla ekibimiz bugün sahada kontrolleri yapıyor. Bundan sonra da kontrolleri yoğun bir şekilde gerçekleştireceğiz. İnanıyorum ki vatandaşlarımız da kurallara uyuyorlar ve uymaya devam edecekler. İnşallah zaman içerisinde bunu göreceğiz ve hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı.

Vali Su, şimdilik ek tedbirler düşünmediklerini de belirterek, "Şu anda bu tedbirleri uyguluyoruz. Bunları uygulayalım, gerekirse ona göre değerlendiririz" dedi.

Turuncu kategorideki Mersin'in hedefi mavi olmak
Turuncu kategorideki Mersin'in hedefi mavi olmak
Turuncu kategorideki Mersin'in hedefi mavi olmak
Turuncu kategorideki Mersin'in hedefi mavi olmak

Sahil Güvenlik, Ali İhsan Su, Jandarma, Mersin, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Turuncu kategorideki Mersin'in hedefi mavi olmak - Son Dakika


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