Üye Girişi
"Turuncu" kategorideki Muş'ta doktorlardan Omicron ve aşı uyarısı - Son Dakika

"Turuncu" kategorideki Muş'ta doktorlardan Omicron ve aşı uyarısı

02.02.2022 11:45
"Turuncu" kategorideki Muş'ta doktorlardan Omicron ve aşı uyarısı

Yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80'lere ulaştığı Muş'ta Kovid-19 hastalığıyla mücadele eden doktorlar, vatandaşlara Omicron varyantından korumak için aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80'lere ulaştığı Muş'ta Kovid-19 hastalığıyla mücadele eden doktorlar, vatandaşlara Omicron varyantından korumak için aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Muş Devlet Hastanesi Kovid-19 servislerinde yatan hasta sayısında artışların yaşandığına dikkati çeken sağlık görevlileri, bu nedenle tedbirlere uymanın hayati önem taşıdığını belirtti.

Hastalara "nefes" olabilmek için canla başla çalışan doktorlar, yüzde 64,6 aşılama oranıyla "turuncu" kategoride yer alan kentin düşük riskli illerin bulunduğu "mavi" kategoriye geçmesi ve vaka sayılarının düşmesi için herkesin aşı yaptırması gerektiğini vurguladı.

Başhekim Op. Dr. Bahattin Bayar, AA muhabirine, son günlerde Omicron varyantının yayılmasıyla Kovid-19 vakalarının arttığını söyledi.

Salgının önlenmesi için herkese aşılarını ve hatırlatma dozlarını yaptırmaları tavsiyesinde bulunan Bayar, şöyle konuştu:

"Son günlerde insanların maskeyi umursamadığını, eskisi kadar önlemlere dikkat etmediğini görüyoruz. Maske hem Kovid-19'a hem de diğer gribal enfeksiyonlara karşı insanları koruyor. Hastanemizde ciddi bir yük oluşturmamak adına hem aşı yapılmasını hem de maske takılmasını istiyoruz. Delta varyantının daha ciddi etkilerinin olduğunu biliyorduk ama Omicron varyantı daha hızlı bulaşıyor. Bu hastalıktan korunmak için elimizdeki tek silahın aşı olduğunu unutmamamız gerekiyor."

Servis ve yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 90'ından fazlasını aşı yaptırmayanların oluşturduğu bilgisini veren Bayar, "Omicron varyantı ile Kovid-19 vakalarımız artıyor. Maske, bulaş konusunda en koruyucu faktörlerden biri. Bir diğer faktör de aşı. Aşı olan vatandaşlarımızda Kovid-19 daha hafif seyrediyor. Yoğun bakımda ve serviste yatan hastaların birçoğu aşısız." dedi.

"Muş'ta aşı oranı çok düşük"

İç Hastalıkları Uzmanı Tuğba Kaya ise aşının uygulandığı ilk günden bu yana vatandaşlara aşı yaptırmalarını tavsiye ettiklerini belirtti.

Yoğun bakımda yatan ve nefes sıkıntısı çeken hastaların aşı yaptırmadıkları için çok pişman olduklarını anlatan Kaya, şunları aktardı:

"Keşke aşı olsaydık yoğun bakıma düşmeseydik, evimizde rahat atlatsaydık diyorlar. Muş'ta aşı oranı çok düşük. Servislerimizde doluluk oranları eskisi gibi yükseliyor. Bundan dolayı bütün halkımızı özellikle Omicron varyantından sonra aşılamalarına dikkat etmeleri konusunda uyarıyoruz. Herkesi aşı olmaya teşvik ediyoruz. Yoğun bakımımız yüzde 80 doluluk oranına ulaşmış durumda. Bir aydır artışlar hızla devam ediyor. Kovid-19 ölümcül bir hastalık. Elimizde korunabileceğimiz güçlü bir silah var, o da aşı."

Kaya, servise ve yoğun bakıma gelen hastaların pişmanlığını yaşamak istemeyenlerin en kısa zamanda aşılarını yaptırmaları gerektiğini vurguladı.

YORUMLAR
500

Muş Devlet Hastanesi, Omicron, Muş, Aşı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Turuncu' kategorideki Muş'ta doktorlardan Omicron ve aşı uyarısı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:45 Bakanlık'tan CHP'nin YHT ihalelerine ilişkin iddialarına yanıt verildi!
11:41 Beşiktaş, Gedson Fernandes için özel uçak kiraladı! Taraftarlar dört gözle futbolcuyu bekliyor
11:34 Omicron varyantının yeni semptomu soluk, gri veya mavi renkli dudaklar
11:30 Esra Erol'un tepki çektiği Elif olayında yeni gelişme! Baba evine geri döndü
11:29 Üçlü ilişki cinayetinde yalanı ortaya çıkan kadın tutuklandı!
11:25 Ünlü oyuncu Uğur Aslan, sete ziyarete gelen büyük kızıyla fotoğraf paylaştı
11:22 İngiltere'de saatte 150 kilometre esen rüzgar uçağı savurdu! Pilotun son hamlesi hayat kurtardı
11:17 Ece Erken eşi için yapacağı mevlidi planladı! Hz. Yuşa Tepesi'nde olacak
11:10 Masumlar Apartmanı'nda neler oldu? Naci tekrar hastaneye mi yatacak?
10:56 TikTok videosu çeken kadın, 2 çocuğunun velayetini kaybetti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 11:55:17. #1.13#
SON DAKİKA: "Turuncu" kategorideki Muş'ta doktorlardan Omicron ve aşı uyarısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement