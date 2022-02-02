"Turuncu" kategorideki Muş'ta doktorlardan Omicron ve aşı uyarısı - Son Dakika

Yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80'lere ulaştığı Muş'ta Kovid-19 hastalığıyla mücadele eden doktorlar, vatandaşlara Omicron varyantından korumak için aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Muş Devlet Hastanesi Kovid-19 servislerinde yatan hasta sayısında artışların yaşandığına dikkati çeken sağlık görevlileri, bu nedenle tedbirlere uymanın hayati önem taşıdığını belirtti.

Hastalara "nefes" olabilmek için canla başla çalışan doktorlar, yüzde 64,6 aşılama oranıyla "turuncu" kategoride yer alan kentin düşük riskli illerin bulunduğu "mavi" kategoriye geçmesi ve vaka sayılarının düşmesi için herkesin aşı yaptırması gerektiğini vurguladı.

Başhekim Op. Dr. Bahattin Bayar, AA muhabirine, son günlerde Omicron varyantının yayılmasıyla Kovid-19 vakalarının arttığını söyledi.

Salgının önlenmesi için herkese aşılarını ve hatırlatma dozlarını yaptırmaları tavsiyesinde bulunan Bayar, şöyle konuştu:

"Son günlerde insanların maskeyi umursamadığını, eskisi kadar önlemlere dikkat etmediğini görüyoruz. Maske hem Kovid-19'a hem de diğer gribal enfeksiyonlara karşı insanları koruyor. Hastanemizde ciddi bir yük oluşturmamak adına hem aşı yapılmasını hem de maske takılmasını istiyoruz. Delta varyantının daha ciddi etkilerinin olduğunu biliyorduk ama Omicron varyantı daha hızlı bulaşıyor. Bu hastalıktan korunmak için elimizdeki tek silahın aşı olduğunu unutmamamız gerekiyor."

Servis ve yoğun bakımda yatan hastaların yüzde 90'ından fazlasını aşı yaptırmayanların oluşturduğu bilgisini veren Bayar, "Omicron varyantı ile Kovid-19 vakalarımız artıyor. Maske, bulaş konusunda en koruyucu faktörlerden biri. Bir diğer faktör de aşı. Aşı olan vatandaşlarımızda Kovid-19 daha hafif seyrediyor. Yoğun bakımda ve serviste yatan hastaların birçoğu aşısız." dedi.

"Muş'ta aşı oranı çok düşük"

İç Hastalıkları Uzmanı Tuğba Kaya ise aşının uygulandığı ilk günden bu yana vatandaşlara aşı yaptırmalarını tavsiye ettiklerini belirtti.

Yoğun bakımda yatan ve nefes sıkıntısı çeken hastaların aşı yaptırmadıkları için çok pişman olduklarını anlatan Kaya, şunları aktardı:

"Keşke aşı olsaydık yoğun bakıma düşmeseydik, evimizde rahat atlatsaydık diyorlar. Muş'ta aşı oranı çok düşük. Servislerimizde doluluk oranları eskisi gibi yükseliyor. Bundan dolayı bütün halkımızı özellikle Omicron varyantından sonra aşılamalarına dikkat etmeleri konusunda uyarıyoruz. Herkesi aşı olmaya teşvik ediyoruz. Yoğun bakımımız yüzde 80 doluluk oranına ulaşmış durumda. Bir aydır artışlar hızla devam ediyor. Kovid-19 ölümcül bir hastalık. Elimizde korunabileceğimiz güçlü bir silah var, o da aşı."

Kaya, servise ve yoğun bakıma gelen hastaların pişmanlığını yaşamak istemeyenlerin en kısa zamanda aşılarını yaptırmaları gerektiğini vurguladı.