TURUNCU KATEGORİDEKİ MUŞ'TA, TURKOVAC AŞISINA BÜYÜK İLGİ - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı'nın açıkladığı aşılama oranında turuncu kategoride yaralan Muş'ta vatandaşlar, 7 Şubat'ta uygulanmaya başlayan Turkovac aşısına ilgi gösterdi. Devlet hastanesindeki aşı odasının önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar, 3 ve 4'üncü doz aşılarını Turkovac olarak tercih ediyor.

Koronavirüsle mücadelede aşı uygulamasında Muş, yüzde 64.9'la turuncu kategoride yeraltı. Sağlık İl Müdürlüğü, vatandaşların aşı olmalarını sağlamak için çalışmalar yürütürken 7 Şubat tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan Turkovac aşısı vatandaşların ilgisini çekti. Sabah saatlerinden itibaren aşı yaptırmak için Muş Devlet Hastanesi'ndeki aşı odası önünde sıraya giren vatandaşlar, tercihini Turkovac aşısından yana kullanıyor. Randevulu ve randevusuz bir şekilde vatandaşlara aşı hizmeti sunulan hastanede, Turkovac aşısına ilginin gün geçtikçe arttığı belirtildi. Vatandaşların aşı işlemlerini gerçekleştiren sağlık ekipleri, turuncu kategoriden maviye geçebilmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

İki doz biontechin ardından Turkovac aşısı yaptıran Mehmet Can, "Muş Devlet Hastanesi'nde Turkovac aşısının uygulanmaya başladığını duydum. Öncesinde iki doz biontech aşımı olmuştum, Turkovac ile üçüncü aşımı da oldum. Vatandaşlarımızın da aşı olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

VATANDAŞLARIN İLGİSİ GÜN GEÇTİKÇE TURKOVAC'A ARTIYOR

Muş Devlet Hastanesi'nde Turkovac aşısının 7 Şubat'tan beri uygulanmaya başlandığını belirten aşı sorumlusu Hemşire Kübra Demirci, şunları söyledi:

"Turkovac aşısına, vatandaşların ilgisi gün geçtikçe artmaktadır. Muş ilinde aşılanma oranının çok düşük olmasından dolayı hastalık oranımız yüksektir. Bu sebeple aşılanmayı arttırarak, turuncu kategoriden mavi kategoriye geçmek bizim elimizdedir. Herkesi bir an önce aşı olmaya davet ediyoruz. Aşı olmak, hepimizin vatani görevidir. Bu hepimizin sorumluluğundadır. Sevdiklerimizi korumak için aşılarımızı olmalıyız."

Öte yandan yapılan açıklamada 7 Şubat'tan itibaren 33 kişi sinovac, 225 kişi Turkovak ve 522 kişinin de biontech aşı yaptırdığı belirtildi.