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Turuncu kategorideki terörist, Ataşehir'de saklandığı adreste yakalandı - Son Dakika

Turuncu kategorideki terörist, Ataşehir'de saklandığı adreste yakalandı

24.08.2021 08:34
Turuncu kategorideki terörist, Ataşehir'de saklandığı adreste yakalandı, System.String[]

Bingöl ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu terörden arananlar listesinde, turuncu kategoride yer alan Rodi Çevlik kod adlı terörist Sonuç Gürdeğir, Ataşehir ilçesinde saklandığı ikamette yakalandı. Turuncu kategoride aranan teröristin, 2014 ve 2016'da şehit verdiğimiz saldırılarda bulunduğu öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı, Rodi Çevlik kod adlı Sonuç Gürdeğir isimli örgüt mensubunun bugün sabah saatlerinde İstanbul'un Ataşehir ilçesinde saklandığı ikamette yakalandığını duyurdu.

Bakanlık konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Emniyet İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Bingöl ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda, PKK/KCK terör örgütü -sözde- Erzurum Eyaletinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren ve Terörden Arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan Rodi Çevlik kod adlı Sonuç Gürdeğir isimli örgüt mensubu bugün sabah saatlerinde İstanbul Ataşehir ilçesinde saklandığı ikamette yakalandı."

YER ALDIĞI SALDIRILAR

11 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan örgüt mensubunun 9 Ekim 2014 tarihinde Bingöl İl Emniyet Müdürü'nün ve korumasının yaralanması, 2 güvenlik görevlisinin şehit olması eylemini gerçekleştiren örgüt mensupları arasında yer aldığı belirlendi.

Örgüt mensubu 1 Ağustos 2016 tarihinde de Bingöl Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne ait zırhlı araca yönelik gerçekleştirilen ve 7 polis memurunun şehit olduğu, 3'ünün yaralandığı bomba yüklü araç saldırısını düzenleyen örgüt mensuplarından biri olduğu tespit edildi.

Terörist, adli işlemleri için İstanbul TEM Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Turuncu kategorideki terörist, Ataşehir'de saklandığı adreste yakalandı

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Son Dakika Güncel Turuncu kategorideki terörist, Ataşehir'de saklandığı adreste yakalandı - Son Dakika


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