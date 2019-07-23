Son Dakika Haberleri: Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
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Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

1 saat önce

Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e yönelik 27 Haziran'daki hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristin, turuncu kategoride aranan Murat Gündüz olduğu belirlendi.

Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Irak'ın kuzeyindeki Kandil'e yönelik 27 Haziran'daki hava harekatında etkisiz hale getirilen teröristin, turuncu kategoride aranan Murat Gündüz olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kandil bölgesine 27 Haziran'da hava harekatının düzenlendiği hatırlatıldı.
Harekatta, İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategorideki "Devran" kod adlı Murat Gündüz'ün etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Murat Gündüz, Kandil Dağı, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 03:39 Kaynak: AA
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