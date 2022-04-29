Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

29.04.2022 19:31

Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı, Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

HAKKARİ - İçişleri Bakanlığı, Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Eren-Abluka-2 (Şehit Uzm.J.Çvş. Mehmet Bayar 2022-20) Operasyonu kapsamında Hakkari İl Jandarma Komutanlığı istihbarat birimlerince, Kavaklı köyü kırsalında 2 terörist tespit edilmiş, 28 Nisan 2022 tarihinde JÖH ve Komando birliklerince gerçekleştirilen operasyonda çıkan çatışmada, teröristler silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, sözde Hakkari bölgesinde sorumlusu seviyede faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan Reber kod adlı Semih Sayılğan olduğu tespit edildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, İçişleri Bakanlığı, Hakkari, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


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