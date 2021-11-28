Üye Girişi
ANTALYA-'TURUNCU KOD' SONRASI ANTALYA SERİK'TE METREKAREYE 221 KİLOGRAM YAĞIŞ - Son Dakika

ANTALYA-'TURUNCU KOD' SONRASI ANTALYA SERİK'TE METREKAREYE 221 KİLOGRAM YAĞIŞ

28.11.2021 13:44

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, yağış ve rüzgarın aralıklarla devam ettiği Antalya için yeni bir uyarı daha yaptı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü, yağış ve rüzgarın aralıklarla devam ettiği Antalya için yeni bir uyarı daha yaptı. Beklenen fırtına nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı yapılan uyarıda şu ifadeler yer aldı: "Rüzgarın, yarın sabah saatlerinden itibaren Antalya il genelinde güney batı yönlerden fırtına (50-80 kilometre) şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın aynı gün gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Fırtınanın oluşturacağı ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin tedbirli olması gerekmektedir."

FIRTINAYA KARŞI AĞAÇLAR BUDANDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağış ve fırtınaya nedeniyle gelen ihbarlara müdahale etti. Gece saatlerinde Sinanoğlu Caddesi ve Yeşilbahçe mahallelerinin bazı noktalarında çok şiddetli rüzgar çıktı. Fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, olay yerine giderek devrilen ağaçları kaldırıp, olası tehlikelerin önüne geçti. Yeşilbahçe Mahallesi'nde bazı parklarda zarar gören ve tehlike arz eden ağaçlar da ekipler tarafından budandı. Ekipler, gece boyunca Antalya'yı gezerek, fırtınada zarar gören noktalara müdahale etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, su baskınları nedeniyle mağdurların yardımına koştu.

DEV DALGALAR OLUŞTU

Diğer yandan rüzgar nedeniyle Konyaaltı Sahili'nde dev dalgalar oluştu. Bugün öğle saatlerinde sahile gelenlerden bazıları, dalgaların fotoğrafını çekerken bazıları ise denize girip selfie çekti. Dalgalar nedeniyle denizdeki çöp ve ahşap atıkların kıyıya vurduğu görüldü.

ANTALYA-'TURUNCU KOD' SONRASI ANTALYA SERİK'TE METREKAREYE 221 KİLOGRAM YAĞIŞ
ANTALYA-'TURUNCU KOD' SONRASI ANTALYA SERİK'TE METREKAREYE 221 KİLOGRAM YAĞIŞ
ANTALYA-'TURUNCU KOD' SONRASI ANTALYA SERİK'TE METREKAREYE 221 KİLOGRAM YAĞIŞ
ANTALYA-'TURUNCU KOD' SONRASI ANTALYA SERİK'TE METREKAREYE 221 KİLOGRAM YAĞIŞ
ANTALYA-'TURUNCU KOD' SONRASI ANTALYA SERİK'TE METREKAREYE 221 KİLOGRAM YAĞIŞ
ANTALYA-'TURUNCU KOD' SONRASI ANTALYA SERİK'TE METREKAREYE 221 KİLOGRAM YAĞIŞ
ANTALYA-'TURUNCU KOD' SONRASI ANTALYA SERİK'TE METREKAREYE 221 KİLOGRAM YAĞIŞ
ANTALYA-'TURUNCU KOD' SONRASI ANTALYA SERİK'TE METREKAREYE 221 KİLOGRAM YAĞIŞ
ANTALYA-'TURUNCU KOD' SONRASI ANTALYA SERİK'TE METREKAREYE 221 KİLOGRAM YAĞIŞ
ANTALYA-'TURUNCU KOD' SONRASI ANTALYA SERİK'TE METREKAREYE 221 KİLOGRAM YAĞIŞ
ANTALYA-'TURUNCU KOD' SONRASI ANTALYA SERİK'TE METREKAREYE 221 KİLOGRAM YAĞIŞ
ANTALYA-'TURUNCU KOD' SONRASI ANTALYA SERİK'TE METREKAREYE 221 KİLOGRAM YAĞIŞ
ANTALYA-'TURUNCU KOD' SONRASI ANTALYA SERİK'TE METREKAREYE 221 KİLOGRAM YAĞIŞ
ANTALYA-'TURUNCU KOD' SONRASI ANTALYA SERİK'TE METREKAREYE 221 KİLOGRAM YAĞIŞ
ANTALYA-'TURUNCU KOD' SONRASI ANTALYA SERİK'TE METREKAREYE 221 KİLOGRAM YAĞIŞ
ANTALYA-'TURUNCU KOD' SONRASI ANTALYA SERİK'TE METREKAREYE 221 KİLOGRAM YAĞIŞ
ANTALYA-'TURUNCU KOD' SONRASI ANTALYA SERİK'TE METREKAREYE 221 KİLOGRAM YAĞIŞ
ANTALYA-'TURUNCU KOD' SONRASI ANTALYA SERİK'TE METREKAREYE 221 KİLOGRAM YAĞIŞ
ANTALYA-'TURUNCU KOD' SONRASI ANTALYA SERİK'TE METREKAREYE 221 KİLOGRAM YAĞIŞ

Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji, Fırtına, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA-'TURUNCU KOD' SONRASI ANTALYA SERİK'TE METREKAREYE 221 KİLOGRAM YAĞIŞ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Marketten ekmek çalan çocuklar için mahkemeden şaşırtan karar 17:50 Marketten ekmek çalan çocuklar için mahkemeden şaşırtan karar Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar 16:08 Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz 14:26 Skandal olayın görüntüleri de ortaya çıktı! Oğlu 13 yaşındaki kızı istismar eden adamdan aileye inanılmaz teklif: 18 yaşında evlendiririz
Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim 14:01 Selçuk Bayraktar, mesai arkadaşı Tarık Kesekçi'yi uğurlarken konuştu: Önemli bir proje söylemiştim Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı 11:30 Seyhan Soylu'dan gündem olacak iddia: Serpil Çakmaklı, Nihat Doğan'dan hamile kalıp çocuk aldırdı Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş 11:26 Tartışmada sular durulmuyor! CHP'den Bakan Soylu'ya cevap: 2021 Eylül'ünde yapılan mitingi unutmuş
Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var 09:37 Son dakika! Erzincan'da yolcu otobüsü devrildi: Biri ağır 22 yaralı var Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü! Mutabık kaldıkları konular AK Partilileri kızdıracak 07:31 Davutoğlu, Abdullah Gül ile görüştü! Mutabık kaldıkları konular AK Partilileri kızdıracak

Son Dakika Haberleri
18:57 Son Dakika! Beşiktaş'ta karar verildi! Sergen Yalçın dönemi devam edecek
18:46 Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti
18:45 Amcasını ve kuzenlerini vurarak öldüren şahıs, WhatsApp'ta paylaşım yaptı
18:05 Trabzonspor, Karagümrük engelini de rahatça geçti
17:50 Tartıştığı şahsı tüfekle vuran adam, yakalanacağını anlayınca tüfeği başına doğrulttu
17:50 Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
17:50 Marketten ekmek çalan çocuklar için mahkemeden şaşırtan karar
17:19 Trabzonspor maçında dünya futbol tarihine geçecek an
17:08 Alex Teixeira, 1 ay sahalardan uzak kalacak
17:07 Türkmenistan'daki toplantıda Erdoğan ve Aliyev'in neşesi gözden kaçmadı
Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti         
18:47
Türkmenistan'daki toplantıda Erdoğan ve Aliyev'in neşesi gözden kaçmadı Türkmenistan'daki toplantıda Erdoğan ve Aliyev'in neşesi gözden kaçmadı         
17:08
Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son dakika! Güney Amerika ülkesi Peru'da 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
14:45
Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar Bu kadarına da yok artık! İstanbul'da mağarayı anımsatan daire için 1000 TL kira istiyorlar         
14:03
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın konvoyu kaza yaptı! Polis memurları yara aldı         
13:59
Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim Davutoğlu, Fatih Erbakan'ın "Üçüncü İttifak" teklifine verdiği cevabı canlı yayında açıkladı: Henüz erken dedim         
11:29
Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti Son dakika: 36 ile kar yağışı uyarısı yapıldı! Meteoroloji hafta ortasına dikkat çekti         
09:40
Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi Türkiye sınırında gerginlik tırmanıyor! ABD'ye ait helikopter ve askeri araçları taşıyan gemi Dedeağaç'a geldi         
09:28
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın bikinili pozları olay oldu Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın bikinili pozları olay oldu         
23:05
Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark Giresunspor'dan Beşiktaş'a tarihi fark         
21:06
Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı Müslüme soruşturmasında dede Hasan Yağal'ın hangi suçtan tutuklandığı ortaya çıktı         
18:39
HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor HAK-İŞ: 'Yüksek maaş başka krizleri getirir mi?' sorusunu herkesin sorması gerekiyor         
17:24
SİHA'ların Analiz takım lideri Tarık Kesekçi de vefat etti SİHA'ların Analiz takım lideri Tarık Kesekçi de vefat etti         
17:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkmenistan'da 9 maddelik anlaşma imzalandı         
17:05
Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı! Yerli otomobilin fiyatı ne kadar olacak? İşte TOGG CEO'sunun yanıtı!         
16:05
İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı! İskoçya'da ikisi erkek biri kadın üç polis memurunun ilişki görüntüleri sızdı!         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla döviz kurunda manipülasyon yapanlar tek tek tespit edilecek         
14:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2021 19:23:58. #1.12#
SON DAKİKA: ANTALYA-'TURUNCU KOD' SONRASI ANTALYA SERİK'TE METREKAREYE 221 KİLOGRAM YAĞIŞ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement