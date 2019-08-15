Turuncu Liste'de 600 bin TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi
15 dakika önce
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 12-13 Ağustos 2019 tarihlerinde Erzincan-Kemah ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Terörden Arananlarda 600 bin TL ödülle Turuncu Liste'de yer alan;
İçişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 07:35 Kaynak: İHA
: "İç güvenlik operasyonları kapsamında; 12-13 Ağustos 2019 tarihlerinde Erzincan- Kemah
ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Terörden Arananlarda 600 bin TL ödülle Turuncu Liste'de yer alan; sözde Munzur
Gucu Sorumlusu olarak faaliyet gösteren 'Fikri kod adlı Ahmet Boyraz' olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu terörist; 27 Ağustos 2015 tarihinde, Erzincan Kemah ilcesi Ulucınar köyünde 1 vatandaşın şehit edilmesi ve 2 aracın yakılması olayının failidir."
(İHA)
Rum aktivistten, katliamın yıldönümünde 'bizi affedin' çağrısı Dünya bir paket sigaraya ne kadar para ödüyor? Son dakika! Milli Savunma Bakanlığından "Güvenli Bölge görüşümüzde değişiklik yok" açıklaması Akşener'in TBMM'deki konuşmalarını yazan isimden "Barış süreci" istifası