Turuncu Liste'de aranan terörist yakalandı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde teröristlerle sağlanan sıcak temas sonucu 1 terörist ölü, 1 terörist de sağ olarak ele geçirildi. Sağ olarak ele geçirilen teröristin 1 milyon lira ödülle Turuncu Liste'de aranan Xebat Rodi kod adlı Tarık Kar olduğu kaydedildi.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iç güvenlik operasyonları kapsamında Lice Akçabudak köyü kırsalında teröristlerle sıcak temas sağladı. Çatışmada, 1 terörist sağ 1 terörist de ölü ele geçirildi. Sağ olarak ele geçirilen teröristin terörden arananlar listesinde 1 milyon lira ödülle Turuncu Listede yer alan örgütünün sözde Serhabun Lice alan sorumlusu Xebat Rodi kod adlı Tarık Kar olduğu tespit edildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.

(İHA)