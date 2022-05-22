Turuncu listede aranan "Mirza" kod adlı PKK'lı terörist Ayhan İnalhan öldürüldü - Son Dakika
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Turuncu listede aranan "Mirza" kod adlı PKK'lı terörist Ayhan İnalhan öldürüldü

22.05.2022 15:18

Milli Savunma Bakanlığı tarafından turuncu listede aranan "Mirza" kod adlı PKK'lı terörist Ayhan İnalhan, Pençe-Kilit Operasyonu'nda öldürüldüğü açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında öldürülen PKK'lı teröristlerden birinin, Turuncu listede yer alan "Mirza" kod adlı Ayhan İnalhan olduğu duyuruldu.

MSB: 12 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı sabah saatlerinde yaptığı açıklamada Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 12 PKK/ YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini aktardı. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 12 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

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Milli Savunma Bakanlığı, Fırat, YPG, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turuncu listede aranan 'Mirza' kod adlı PKK'lı terörist Ayhan İnalhan öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turuncu listede aranan "Mirza" kod adlı PKK'lı terörist Ayhan İnalhan öldürüldü - Son Dakika
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