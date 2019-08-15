Son Dakika Haberleri: Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi
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Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi

21 dakika önce

Erzincan'da 12-13 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, turuncu listede yer alan Ahmet Boyraz olduğu belirlendi.

Turuncu listedeki terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]
Erzincan'da 12-13 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, turuncu listede yer alan Ahmet Boyraz olduğu belirlendi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Kemah ilçesi kırsalında 12-13 Ağustos'ta İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 600 bin lira ödülle turuncu kategoride yer alan so¨zde "Munzur gu¨cu¨ sorumlusu" "Fikri" kod adlı Ahmet Boyraz olduğu, teröristin, 27 Agˆustos 2015'te Erzincan'ın Kemah ilc¸esi Uluc¸ınar ko¨yünde 1 vatandas¸ın şehit edilmesi ve 2 aracın yakılması olayının faili olduğu bildirildi.
Erzincan, Kemah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 07:29 Kaynak: AA
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