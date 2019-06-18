Turuncu listedeki terörist ölü bulundu
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Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonda, terör arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan bir terörist ölü bulundu.
Bitlis
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 07:20 Kaynak: İHA
İl Jandarma
Komutanlığı ekiplerince yürütülen operasyonda, terör arananlar listesinde turuncu kategoride yer alan bir terörist ölü bulundu. Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Yolalan
beldesi kırsalında bir bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubunun arazide ölü olarak görüldüğü duyumu alınması üzerine 16 Haziran tarihinde "Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Volkan Yanık-66" operasyonunun icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon kapsamında icra edilen T/A faaliyetinde 1 BTÖ mensubu üzerindeki 2 adet el bombası, 2 adet Kaleşnikof şarjör ve çeşitli örgütsel doküman ile ölü ele geçirilmiştir. Bitlis İl Jandarma Komutanlığı Kriminal Kısım Amirliği tarafından yapılan parmak izi incelemesinin ardından söz konusu örgüt mensubunun terör arananlar listesinde turuncu kategoride 600 bin TL ödüllü sözde Batman/ Sason
alan sorumlusu olan Eren Kerker kod adlı Ünal Dindar olduğu tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir" denildi.
(İHA)
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