Son Dakika Haberleri: "Turuncu Pedalşörler" kadına yönelik şiddeti protesto için pedal bastı
Son Dakika Güncel 'Turuncu Pedalşörler' kadına yönelik şiddeti protesto için pedal bastı - Son Dakika

"Turuncu Pedalşörler" kadına yönelik şiddeti protesto için pedal bastı

6 saat önce

Kadıköy'de "Turuncu Pedalşörler" adı altında bir araya gelen 3006 kişi, kadına yönelik şiddeti protesto etmek için bisiklet sürdü.

Kadıköy'de "Turuncu Pedalşörler" adı altında bir araya gelen 3006 kişi, kadına yönelik şiddeti protesto etmek için bisiklet sürdü.

Turuncu yelek giyen çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi 3006 kişi, Kadıköy Kalamış Parkı'nda buluştu.

Kadına yönelik şiddeti protesto etmek ve konuyla ilgili farkındalık oluşturmak isteyen göstericiler, Kadıköy Sahil Yolu ve Bağdat Caddesi'nde konvoy oluşturdu.

Göstericiler, bisikletlerine kadına yönelik şiddeti protesto eden dövizler bağlayarak pedal bastı.

Sivil Toplum Kuruluşu, Kadıköy, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:16 Kaynak: AA
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