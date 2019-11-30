Son Dakika › Güncel › 'Turuncu Pedalşörler' kadına yönelik şiddeti protesto için pedal bastı - Son Dakika
"Turuncu Pedalşörler" kadına yönelik şiddeti protesto için pedal bastı
6 saat önce
Kadıköy'de "Turuncu Pedalşörler" adı altında bir araya gelen 3006 kişi, kadına yönelik şiddeti protesto etmek için bisiklet sürdü.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 12:16 Kaynak: AA
Kadıköy'de "Turuncu Pedalşörler" adı altında bir araya gelen 3006 kişi, kadına yönelik şiddeti protesto etmek için bisiklet sürdü.
Turuncu yelek giyen çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi 3006 kişi, Kadıköy Kalamış Parkı'nda buluştu.
Kadına yönelik şiddeti protesto etmek ve konuyla ilgili farkındalık oluşturmak isteyen göstericiler, Kadıköy Sahil Yolu ve Bağdat Caddesi'nde konvoy oluşturdu.
Göstericiler, bisikletlerine kadına yönelik şiddeti protesto eden dövizler bağlayarak pedal bastı.
İYİ Parti'den 'metrobüs yolu, hafta sonları bisiklet yolu olsun' önerisi Borçluyu borcunu ödemesi için sürekli arayarak uyaran 3 avukata huzur bozma davası açıldı Yunanistan, Libya ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma sonrası Libya'nın Atina Büyükelçisi'ni sınır dışı etmeye hazırlanıyor Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları