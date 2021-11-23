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Turuncu Şenliğe geri sayım - Son Dakika

Turuncu Şenliğe geri sayım

23.11.2021 09:36
Turuncu Şenliğe geri sayım

Seferihisar Belediyesi, bu yıl 21.'si düzenlenecek olan Mandalina Şenliği'nde on binleri misafir etmeye hazırlanıyor.

Pop müziğin sevilen sesi Merve Özbey şarkılarıyla renklenecek şenlikte, mandalina kral ve kraliçesi, en kaliteli mandalina üreticisi, en iyi mandalinalı yemek ve tatlı, en iyi mandalinalı hediyelik eşya seçilecek.

Şenlik, Seferihisar Belediyesi tarafından ilçenin en önemli temel kaynaklarından mandalinanın tanıtımı, üreticilerin desteklenmesi ve teşvik edilmesi amacıyla her yıl geleneksel olarak düzenleniyor.

Seferihisar'da yetişen mandalinanın daha çok kitleye ulaşıp yeni pazarlar bulmasını hedefleyen şenlik, 5 Aralık Pazar günü saat 14.00'da Şehitler Çeşmesi önünden kortej yürüyüşü ile başlayarak kapalı pazar yerinde devam edecek.

Dünyanın en kaliteli Satsuma mandalinasının yetiştiği yer olan Seferihisar'ın Turuncu Şenliği'nde; yöresel keşkek ve mandalina ikram edilecek.

Mandalina Kralı ve Kraliçesi seçilecek

Mandalina Şenliği'nin en önemli yarışmalarından biri olan Mandalina Kral ve Kraliçesi seçimi, her sene Seferihisar Belediyesi ve Rönesans Ajans tarafından gerçekleştiriliyor. 10 kraliçe ve 10 kral adayının katılacağı yarışma sonucunda kral ve kraliçe seçilen gençler, ödüllerinin yanı sıra Rönesans Ajans'ta moda çekimleri ve çalışma şansı kazanacak. Aynı zamanda en iyi mandalina üreticisinin seçileceği şenlikte, en iyi mandalinalı yemek ve tatlı, en iyi mandalinalı hediyelik eşya da seçilecek.

Turuncu Şenlikte Merve Özbey rüzgarı

Güçlü sesiyle gönüllerde taht kuran Merve Özbey şenlik sonunda sevenlerine müzik ziyafeti yaşatacak.?

Merve Özbey, Rönesans, Ajans, Pazar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Turuncu Şenliğe geri sayım - Son Dakika


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