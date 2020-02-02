"Turuncu yelekli bisikletliler" kansere karşı pedal çevirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Turuncu yelekli bisikletliler' kansere karşı pedal çevirdi - Son Dakika

"Turuncu yelekli bisikletliler" kansere karşı pedal çevirdi

6 saat önce

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği üyeleri, kanser konusunda toplumda farkındalık yaratmak ve kanser tedavisinin önemli unsurlarından radyasyon onkolojisine dikkati çekmek için pedal çevirdi.

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneği üyeleri, kanser konusunda toplumda farkındalık yaratmak ve kanser tedavisinin önemli unsurlarından radyasyon onkolojisine dikkati çekmek için pedal çevirdi.

Dernek tarafından 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, üyeler Anıtpark'ta bir araya geldi.

Derneğin yönetim kurulu üyesi ve Ankara Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serap Akyürek, burada yaptığı açıklamada, kanserde farkındalığın önemini vurgulamak için bu etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Akyürek, kanser tedavisinin önemli unsurlarından radyasyon onkolojisine dikkati çekmek için etkinliğin 6 ilde eş zamanlı olarak hayata geçirildiğini söyledi.

Kendilerini "turuncu yelekli bisikletliler" olarak adlandıran grup, açıklamanın ardından Anıtkabir'in çevresinde bisikletleriyle tur attı.

Ankara Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 03:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanlığı, Çin'den getirilen 62 kişi için hazırlanan odaların görüntülerini paylaştı! Odalarda kırmızı yıldız ayrıntısı
Son dakika: Tayland'da yeni tip koronavirüs tedavisinde ilerleme kaydedildi Elazığ depreminde esrarengiz ışık! Deprem uzmanı nedenini açıkladı İstanbul'da korona virüsüne maskeli önlem

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2020 21:52:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: "Turuncu yelekli bisikletliler" kansere karşı pedal çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]