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TURUNCUDAN SARI KATEGORİYE GEÇEN MUŞ'TA AŞI SEFERBERLİĞİ - Son Dakika

TURUNCUDAN SARI KATEGORİYE GEÇEN MUŞ'TA AŞI SEFERBERLİĞİ

08.09.2021 09:48

TÜRKİYE'nin Covid-19 risk haritasında turuncu kategorideki tek şehir Muş, ilk doz aşılama oranının yüzde 65'e çıkmasıyla sarıya döndü.

TÜRKİYE'nin Covid-19 risk haritasında turuncu kategorideki tek şehir Muş, ilk doz aşılama oranının yüzde 65'e çıkmasıyla sarıya döndü. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kutlama mesajından ilham alan sağlık ekipleri, kentte yoğun bakıma yatış oranlarını düşürmek için büyük çaba sarf ediyor.

Sağlık Bakanlığı'nın Covid-19 risk haritasında turuncu kategorideki tek il olan Muş, ilk doz aşılama oranının yüzde 65'e çıkmasıyla sarı kategoride yer aldı. Kentin maviye geçebilmesi için mücadele veren sağlık ekipleri, aşı çalışmalarını da tüm hızıyla sürdürüyor. Muş'un sarıya geçmesinde büyük emekleri olan sağlık ekipleri, Sağlık Bakanı Koca'nın kutlama mesajından ilham alarak, çalışmalarına kesintisiz devam ediyor.

AŞI ÇADIRLARINA YOĞUN İLGİ

Koronavirüs salgınının kontrol altına alınması ve toplumsal bağışıklığın sağlanması amacıyla şehrin her köşesine kurulan mobil aşı çadırları, özellikle randevu sistemi olmaması dolayısıyla halkın ilgisini çekiyor. Sağlık ekipleri, salgından kurtulmanın tek yolunun aşı olduğuna bir kez daha dikkat çekti.

'AŞILARINIZI TAMAMLAYIN'

İlk doz aşı oranının yüzde 65'in üzerine çıkmasıyla turuncu kategoriden sarıya geçiş yapıldığını belirten Dr. Ekrem Bayraktar, halkı aşı olmaya davet etti. Yoğun bakımlarda yatan hastalar üzerinde yapılan araştırmaları hatırlatan Bayraktar, tedavi gören yüzde 51 hastanın hiç aşılanmadığını, yüzde 40'ının ise 2 doz Sinovac aşısı olduğunu, tam aşılıların yüzde 3-4 oranında olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Bayraktar, vatandaşın bir an önce aşılarını tamamlaması gerektiğine dikkat çekti.

Yoğun bakım servislerindeki yatış oranlarını azaltmaya çalıştıklarını vurgulayan Dr. Ekrem Bayraktar, "Bir an önce aşı oranımızı daha yükselterek, yoğun bakım yatış oranlarımızı azaltmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Muş Belediyesi Meydanı'nda kurulan aşı çadırında ikinci doz aşısını olan Cuma Yavuz da "Herkes aşısını yaptırsın. Bu hastalıktan kurtulmanın tek yolu, aşıdır. Herkes aşısını yaptırsın ki bu hastalıktan kurtulalım" dedi.

TURUNCUDAN SARI KATEGORİYE GEÇEN MUŞ'TA AŞI SEFERBERLİĞİ
TURUNCUDAN SARI KATEGORİYE GEÇEN MUŞ'TA AŞI SEFERBERLİĞİ
TURUNCUDAN SARI KATEGORİYE GEÇEN MUŞ'TA AŞI SEFERBERLİĞİ
TURUNCUDAN SARI KATEGORİYE GEÇEN MUŞ'TA AŞI SEFERBERLİĞİ
TURUNCUDAN SARI KATEGORİYE GEÇEN MUŞ'TA AŞI SEFERBERLİĞİ
TURUNCUDAN SARI KATEGORİYE GEÇEN MUŞ'TA AŞI SEFERBERLİĞİ
TURUNCUDAN SARI KATEGORİYE GEÇEN MUŞ'TA AŞI SEFERBERLİĞİ
TURUNCUDAN SARI KATEGORİYE GEÇEN MUŞ'TA AŞI SEFERBERLİĞİ

Sağlık Bakanlığı, Fahrettin Koca, Koronavirüs, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TURUNCUDAN SARI KATEGORİYE GEÇEN MUŞ'TA AŞI SEFERBERLİĞİ - Son Dakika


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