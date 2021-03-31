Turuncuya dönen Bingöl'de vatandaşlar herkesi kurallara uymaya davet etti - Son Dakika

Turuncuya dönen Bingöl'de vatandaşlar herkesi kurallara uymaya davet etti

31.03.2021 02:20

Turuncuya dönen Bingöl'de vatandaşlar herkesi kurallara uymaya davet etti Korona virüs renk haritasında düşük riskli mavi kategoriden yüksek riskli turuncu kategoriye geçilen Bingöl'de vatandaşlar herkesi kurallara uymaya davet etti.

Turuncuya dönen Bingöl'de vatandaşlar herkesi kurallara uymaya davet etti

BİNGÖL - Korona virüs renk haritasında düşük riskli mavi kategoriden yüksek riskli turuncu kategoriye geçilen Bingöl'de vatandaşlar herkesi kurallara uymaya davet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan renk haritasında Bingöl yüksek riskli yani Turuncu kategoride yer aldı. Daha önce düşük riskli iller arasında mavi kategoride yer alan kentte, maske kuralına hemen hemen herkes riayet ederken, rahatlama ile sosyal mesafeye dikkat edilmemesi dikkat çekti. Kentin yüksek riski kategoriye geçmesine hafta sonu kısıtlamalarının kalkması ve vatandaşın dikkat etmemesinden kaynaklandığı yine vatandaşlar tarafından dile getirildi. Yeni tedbirlerin alındığı ve Pazar günleri kısıtlamanın kentte tekrar başlamasının kararlaştırıldığı belirtilirken, yetkililer alınan kararlarda uyulmasını talep etti.

Bingöl'de vaka sayılarının artmasındaki en büyük nedenin yasakların kalkmış olmasından dolayı olduğunu belirten vatandaşlardan Fatma Elçi, " Türkiye'nin tam mavi olmadan önce yasakların kalkmasını yanlış buluyorum. Seyahat kısıtlaması olmadan yasakların kalkması yanlış oldu. Yüzde 50 kafelerin doluluk oranı olduğunu söyleniyor ama çoğu yerde buna rastlamıyoruz. Kahvelerde çay içildiği zaman bile sosyal mesafe yok. Vali beyden ricamız, denetimlerin daha sıklaştırılmasını istiyoruz" dedi.

Vaka artışındaki nedenin hafta sonları kısıtlamasının kalkmasından dolayı olduğunu belirten İdris Tuğunmuş, "Cumartesi ve Pazar günlerinin serbest olmasından kaynaklanıyor. Aşırı yoğun, serbest olduğundan dolayı hastalık yayıldı. Yeniden maviye dönmemiz için kurallara olabildiğince riayet etmemiz lazım, tedbiri elden bırakmamak lazım. Maske, mesafe ve temizliğe önem verdiğimiz zaman maviye tekrar döneriz inşallah" şeklinde konuştu.

Devletin uyguladığı tedbirlere uyulması gerektiğinin altını çizen Abdullah Tarhan da "Kurallara uymuyoruz, dikkat etmiyoruz. Devletin sunduğu tedbirlere uymuyoruz . Onlara uysak bir sıkıntı yaşamıyoruz . Toplumun her kesimi bu kurallara uymalıdır. Esnafı da çiftçisi de kahvecisi de herkes uymalıdır" diye konuştu.

Turuncuya dönen Bingöl'de vatandaşlar herkesi kurallara uymaya davet etti
Turuncuya dönen Bingöl'de vatandaşlar herkesi kurallara uymaya davet etti
Turuncuya dönen Bingöl'de vatandaşlar herkesi kurallara uymaya davet etti
Turuncuya dönen Bingöl'de vatandaşlar herkesi kurallara uymaya davet etti

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Koronavirüs, Bingöl, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Turuncuya dönen Bingöl'de vatandaşlar herkesi kurallara uymaya davet etti - Son Dakika


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