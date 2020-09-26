TÜRYAK Yaşlılık Konseyi Derneği, 'Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı - Son Dakika

TÜRYAK Yaşlılık Konseyi Derneği, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü kutladı.

TÜRYAK Yaşlılık Konseyi Derneği, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nü yazılı bir açıklama yaparak kutladı. 2003 yılında Mete Bora önderliğinde Ankara'da kurulan dernek yaşlı bireylerin sesini toplumun tüm kurum ve kuruluşlarına duyurabilmek amacıyla toplandı.

TÜRYAK Yaşlılık Konseyi Derneği, yaşlı bireylerin hak ettiği yaşam standartlarına kavuşabilmeleri için uğraş veren bir grup iş insanı ve sosyal hizmet gönüllüsü tarafından faaliyetlerini sürdürmeye devam ediyor.

Yaşlılığın, hayata karşı bir direnme, bilgelik olduğunu savunan TÜRYAK Yaşlılık Konseyi Derneği, yapılan istatiksel çalışmaların 2025 yılında dünya toplam nüfusunun yüzde 9'unun yaşlı olacağına dikkat çekti. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de görülen Covid-19 salgınıyla ilgili de açıklama yapan dernek, toplum içinde yaşlı bireyleri aşağılayıcı, yalnızlaştırıcı tavırlar takınıldığının altını çizdi.

TÜRYAK Yaşlılık Konseyi Derneğinin 1 Ekim Yaşlılar Günü dolayısıyla paylaştığı yazıda ayrıca şu ifadelere de yer verildi:

"Pandeminin tüm dünyayı sardığı bu zorlu günlerde, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nün buruk bir şekilde kutlayacağız. TÜRYAK olarak ülkemizde yaşlılık ve yaşlanma alanında olumlu algı ve farkındalık yaratılmasının artık zamanının geldiğine, 'evde kal' çağrısına ve konulan tüm kurallara harfiyen uyan 65 yaş üstü kıdemli bireylerimize, hak ettikleri değerin verileceğine, 'Yaş Ayrımcılığı' yapılmaksızın, toplumun her kesiminin, bu duyarlılıkla kendisine düşen görevi layıkıyla yerine getireceğine yönelik umudumuzu ve bu doğrultuda kıdemli bireylerimizin sözcüsü olmaya devam edeceğimizi yineliyoruz. Bu olağanüstü hassas dönemi ortak akıl ve bilinç ile, tüm kıdemli vatandaşlarımızın ve gençlerimizin en az kaybı ile atlatma dileğiyle. yaşlı, genç, çocuk demeden, kendi sağlıklarını riske atarak, kahramanca çalışan tüm sağlık çalışanlarına sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz." - ANKARA