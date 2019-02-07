Son Dakika Haberleri: Turyap İki Temsilcilikle İngiltere Emlak Piyasasında

Turyap İki Temsilcilikle İngiltere Emlak Piyasasında

52 dakika önce

TURYAP'ın Bloomsbury ve Türkiye kökenlilerin yoğun olduğu Wood Green bölgelerinde açtığı temsilcilikler öncesinde Kensington'daki Millennium Gloucester Hotel Konferans Salonu'nda tanıtım gecesi düzenlendi.

Turyap İki Temsilcilikle İngiltere Emlak Piyasasında, System.String[]
TURYAP'ın Bloomsbury ve Türkiye kökenlilerin yoğun olduğu Wood Green bölgelerinde açtığı temsilcilikler öncesinde Kensington'daki Millennium Gloucester Hotel Konferans Salonu'nda tanıtım gecesi düzenlendi. Geceye, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın, TURYAP Yönetim Kurulu Başkanı Azmi Sarıbay, TURYAP UK Master Franchise Yöneticisi Asım Ertürk, Atina temsilcisi Teodora Ilieva, Türk-İngiliz Sanayi ve Ticaret Odası (TBCCI) CEO'su Yavuz Sökmen, MÜSİAD Başkanı Mustafa Demir, UID Başkanı Erdal Yetimova, Turkish Bank (UK) CEO'su Steven Bennett ve Genel Müdür Reşat Bilgin ile birlikte ağırlıklı olarak İngiltere ve Türkiye'den gayrimenkul profesyonelleri katıldı.

TURYAP TİCARET HACMİMİZİ ARTIRACAK

Bu yıl 34 yaşına giren TURYAP'ın İngiltere yatırımlarından övgüyle bahseden ve iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımların gelişmesine katkıda bulunacağını belirten Büyükelçi Yalçın, "2018'de Türkiye-İngiltere arasındaki ticaret hacmi 18.5 milyar dolara ulaştı. TURYAP ile bu daha da artacaktır" dedi.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:10 

Türkiye, İngiltere, Güncel
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