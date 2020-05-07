TURYİD'den dayanışma ve destek çağrısı - Son Dakika
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TURYİD'den dayanışma ve destek çağrısı

6 saat önce

Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD), Kovid-19 nedeniyle zor günler geçiren yeme-içme sektörünün, yaşadığı krizi aşabilmesi için tüm paydaşlara ve kamu yönetimine yönelik dayanışma ve destek çağrısı yaptı.

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Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD), Kovid-19 nedeniyle zor günler geçiren yeme-içme sektörünün, yaşadığı krizi aşabilmesi için tüm paydaşlara ve kamu yönetimine yönelik dayanışma ve destek çağrısı yaptı.

TURYİD yaptığı yazılı açıklamada sektörün AVM yatırımcıları, cadde mağazalarının sahipleri, yiyecek ve içecek perakendecileri ile kamu yönetimine yönelik beklenti, talep ve tavsiyelerini paylaştı.

Yiyecek içecek sektörünün Koronavirüs sürecinde yaşadığı sıkıntılara işaret edilen açıklamada, bu sürecin sektör paydaşlarında nasıl bir hasara yol açacağı ile ilgili kesin yargılarda bulunmanın imkansız olduğu, belirli bir süre yatırımcısından çalışanına, tedarikçisinden kiracısına ve mülk sahibine ciddi zorluklarla karşı karşıya kalınacağı bildirildi.

Önerilerin ve tavsiyelerin bulunduğu açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Öncelikle kiracı ve mülk sahibi ilişkisinin sağlıklı devam edebilmesi, kiranın elde edilecek gelirden ödenebileceği gerçekliğini unutmadan, paydaşlarımıza bu süreçte açık ve şeffaf iletişim, empati ve hoşgörü içerisinde bir dayanışmanın devamını arzuluyoruz.

Yeni normale, pozitif günlere gidebilmenin şartı bugün birbirimizle dayanışmaktan geçtiğini belirtmek isteriz. Atacağımız her adımda hem ülkemize, hem hukuka hem çalışanlarımıza hem iş ortaklarımıza hem de bizi biz yapan Türk tüketicisine karşı sorumlu olduğumuzu tüm paydaşlarımıza hatırlatmak isteriz.

AVM yatırımcılarına, kiracılarının yaralarını sararak eski faaliyetlerine başarıyla dönebilmesi için faaliyetlerine başlayan işletmelerin açılış tarihinden itibaren ilk iki aylık faaliyet süresince kira talep edilmemesi, kiranın işletmelerinin elde edecekleri gelirin bir parçası olduğu gerçekliğinden yola çıkarak 2020 yıl sonuna kadar işletmenin cirosundan ciro kirasına dönülmesini, sözleşmesinde ciro kirası alternatif olmayan kiracılar için ise geçtiğimiz yılın ilgili aynın cirosu ile Kovid -19 sonrası geri dönüşteki ilgili ayın gerçekleşen cirosunun yüzde olarak mukayesesi yapılması sureti ile oraya çıkan yüzde fark kadar sabit kirada indirim oranı uygulanmasını tavsiye ediyoruz.

Sektörümüzün pandemi önlemleri çerçevesinde çalışan ve müşteri sağlığını sağlamak amacı ile olağan dışı bir işletme gideri maliyetlerine gireceği de düşünülerek, AVM'lerin yapacağı pandemi nedeniyle doğacak ek yatırım ve masrafların işletmelerimize ortak alan gideri olarak yansıtılmamasını, AVM'lere ortak alan giderinin işletmelerimizin kapalı olduğu dönemde normal dönemde ödenen miktarının yüzde 10'unun ödenmesini ve AVM'lerin faaliyetlerine başlaması sonrası AVM'nin Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalandığı süre içerisinde de bu oranın normal dönemde alınan ortak gider tutarının yüzde 25'ini aşmamasını öneriyoruz."

Açıklamada, cadde mağazalarının sahiplerine yönelik, "İçişleri Bakanlığının genelgeleri ile kapatılan işletmelerimizin, mücbir sebep kapsamında, kapalı kalınan sürede faaliyetlerini gerçekleştirememişlerdir, bu süreç içerinde ödenemeyen kiraların, mücbir sebep kaynaklı olduğunun unutulmaması gerektiğine inanıyoruz. İşletmelerimizin başarıyla eski faaliyetlerine dönebilmesi için 2020 yılı sonuna kadar ciro kirasına geçilmesi, bunun uygulanamadığı şartlarda 2020 yılı sonuna kadar kiralarda yüzde 50 oranında bir indirim yapılması yönünde sözleşmenin uyarılmasını tavsiye ediyoruz." açıklaması yapıldı.

Yiyecek ve İçecek Perakendecileri ve kamu yönetiminden de beklentilerin yer aldığı açıklama şöyle devam etti:

"Yiyecek ve içecek perakendecilerine, ülke ekonomisinin sekteye uğramaması adına faaliyetlerine tüm AVM ve cadde mağazalarında eksiksiz olarak dönmelerini tavsiye ediyoruz.

İşletmelerimizin açıldığı tarihte Bilim Kurulu tavsiyeleri, Sağlık Bakanlığı Genelgeleri dikkate alınarak çalışan ve halk sağlığını en üst seviyede tutacağımız hijyen kurallarını en üst seviye tutularak hazır hale gelmemizi, personelimizin bu konuda sık sık güncellenecek eğitimleri almasını, misafirlerimizin aldığımız önlemler ve kendi sağlıkları için dikkat edecekleri hususlar konusunda bilgilendirilmesini tavsiye ediyoruz.

Bütün bu tavsiyelerimizin sahada vücut bulabilmesi ve ülke ekonomisinin yarattığı katma değer ve sağladığı istihdam göz önünde tutularak yiyecek ve içecek işletmelerinin tüm unsurlarını sağlıklı tutabilmek adına, kamu yönetiminden, Kısa Çalışma Ödeneği'nin şartlarının esnetilerek çalışan, kısmı çalışan ya da çalışmayan elemanların tamamına (haftalık çalışma saatleri oranına göre) eylül ayı sonuna kadar devam ettirilmesini talep ediyoruz.

Yiyecek ve İçecek sektörü firmalarının finansmana ulaşması için bugüne kadar gösterilen gayretin artırılarak devam etmesini talep ediyoruz. İlk destek verilecek sektörlerden olarak tanımlanan yeme-içme sektörünün temsilcileri olan KOBİ'lerimizin KGF kredilerine erişimi neredeyse sıfıra yakın oranda düşük olmuştur.

Sektörümüze destek olan AVM'lerin kredilerinin faizsiz 6 ay ertelenmesinin sağlanmasını yada faizsiz refinansman imkanının sağlanmasını talep ediyoruz.

Umuyoruz ki hem kamu yönetimimiz hem de yiyecek ve içecek sektörünün tüm paydaşları talep ve tavsiyelerimizi değerlendirerek sektörümüzün bu süreci atlatmalarına katkı sağlarlar. Her türlü kriz dönemini başarıyla atlatmış Sektörümüz bu krizi de başarıyla atlatacağına olan inancımızla tüm paydaşlarımıza sağlık ve işlerinde yeni dönemde başarılar diliyoruz."

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.05.2020 05:06 Kaynak: AA


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