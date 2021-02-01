TUS 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı - Son Dakika

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15-21 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihleri alınan 2020 - TUS 2. dönem ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden TC Kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sonuçların hekimlere, ailelerine ve millete hayırlı olması dileklerini iletti.