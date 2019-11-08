TUS 2. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 23-31 Ekim 2019 tarihlerinde tercihleri alınan 2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS) 2. Dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 02:30 Kaynak: AA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 23-31 Ekim 2019 tarihlerinde tercihleri alınan 2019 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS) 2. Dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.
ÖSYM'nin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, adaylar açıklanan 2019-TUS 2. dönem yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.
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