TUS Başladı
1 saat önce
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 1. Dönem) başladı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 1. Dönem) başladı.
ÖSYM tarafından Ankara
, İstanbul
ve İzmir
'de düzenlenen 2019-TUS 1. Dönem, "Temel Tıp Bilimleri Testi" ve "Klinik Tıp Bilimleri Testi" olmak üzere iki oturumda yapılıyor.
Adaylar, sabah oturumunda saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. Öğleden sonra yapılacak oturumda ise saat 14.30'dan sonra sınav binalarına girişlere izin verilmeyecek.
Sınavın her iki oturumunda da adaylara 120'şer çoktan seçmeli soru yöneltilecek ve 150'şer dakika süre verilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 10:37 Kaynak: AA
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