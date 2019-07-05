TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
1 saat önce
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2019 TUS 1. Dönem) ilişkin ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2019 TUS 1. Dönem) ilişkin ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:13 Kaynak: AA
ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2019-TUS 1. Döneme ilişkin ek yerleştirme tercih işlemleri sonucunda yapılan yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Adayların, ek yerleştirme sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekleri duyuruldu.
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