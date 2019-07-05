Son Dakika Haberleri: TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı
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TUS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

1 saat önce

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2019 TUS 1. Dönem) ilişkin ek yerleştirme sonuçları açıklandı.

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Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2019 TUS 1. Dönem) ilişkin ek yerleştirme sonuçları açıklandı.
ÖSYM'den yapılan açıklamada, 2019-TUS 1. Döneme ilişkin ek yerleştirme tercih işlemleri sonucunda yapılan yerleştirme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.
Adayların, ek yerleştirme sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekleri duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 02:13 Kaynak: AA
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