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TUS sonuçları açıklandı

56 dakika önce

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, 1 Eylül'de uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. dönem) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, 1 Eylül'de uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. dönem) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:30 
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