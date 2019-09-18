TUS sonuçları açıklandı
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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, 1 Eylül'de uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. dönem) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, 1 Eylül'de uygulanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-TUS 2. dönem) sonuçlarının açıklandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:30
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