Son Dakika Haberleri: TUS'ta ek yerleştirme tercihleri alınmaya başladı
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TUS'ta ek yerleştirme tercihleri alınmaya başladı

56 dakika önce

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2019 TUS 1. Dönem) ilişkin ek yerleştirme tercih işlemleri başladı.

TUS'ta ek yerleştirme tercihleri alınmaya başladı, System.String[]
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (2019 TUS 1. Dönem) ilişkin ek yerleştirme tercih işlemleri başladı. Tercihler 20 Haziran'a kadar yapılabilecek.
ÖSYM Başkanlığından yapılan duyuruda, 2019 TUS 1'nci dönemine ilişkin ek yerleştirme tercih işlemlerinin, 14-20 Haziran 2019 tarihleri arasında alınacağı, tercihlerin bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bugün 11.00'den itibaren yapılabileceği belirtildi.
Duyuruda, tercihte bulunacak adayların 2019 TUS Başvuru Kılavuzunda yer alan ilke ve kuralları dikkatle incelemeleri de istendi.
Öte yandan 2019 TUS 1. Dönem Ek Yerleştirme Tercih Tabloları da ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlandı.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 11:37 Kaynak: AA
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